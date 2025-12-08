マツコ・デラックス

　タレントのマツコ・デラックスが８日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）に出演。長年愛用してきたガラケーを機種変更しようとした際の顛末を明かす一幕があった。

　この日のトークで相方の村上信五に「この間、機種変しようとしたらさ。ガラケーが子供用と老人用しかないのよ」と訴えたマツコ。

　村上に「そうやで。それは前から言ってたやんか」と言われると「あったのよ、前は。老人と子供と中間と。どっちかしか、もうなくてさ」と答えた。

　「なんかさ。その二つから選べっていわれてるのに、はい、分かりましたって言うのも、しゃくに触らない？　今までいくら払ってやったと思ってるんだよ、あの会社に」と怒りをあらわに。

　「まだ携帯代（料金）が１０万くらいする時から使ってんだよ、こっちは」とヒートアップすると「ふざけんなよ、このやろー！　大事にしろ！　もっと！　やってらんないわ！」とシャウト。その上で「今まで頑張ってやってたのに、オワコン扱いされて。買う携帯もない、本当に」とポツリ。

　「とうとう、スマホ？」と、つぶやいたところで村上に「でも、持ってるやん。機種自体はあるから」と言われると「もらったヤツ？　アレ、まだ使えるの？　ｉＰｈｏｎｅ１１」と所有するスマホについて口に。「でも、充電のアレが違うんでしょ？」と疑問を口にしていた。