タレントのマツコ・デラックスが８日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）に出演。長年愛用してきたガラケーを機種変更しようとした際の顛末を明かす一幕があった。

この日のトークで相方の村上信五に「この間、機種変しようとしたらさ。ガラケーが子供用と老人用しかないのよ」と訴えたマツコ。

村上に「そうやで。それは前から言ってたやんか」と言われると「あったのよ、前は。老人と子供と中間と。どっちかしか、もうなくてさ」と答えた。

「なんかさ。その二つから選べっていわれてるのに、はい、分かりましたって言うのも、しゃくに触らない？ 今までいくら払ってやったと思ってるんだよ、あの会社に」と怒りをあらわに。

「まだ携帯代（料金）が１０万くらいする時から使ってんだよ、こっちは」とヒートアップすると「ふざけんなよ、このやろー！ 大事にしろ！ もっと！ やってらんないわ！」とシャウト。その上で「今まで頑張ってやってたのに、オワコン扱いされて。買う携帯もない、本当に」とポツリ。

「とうとう、スマホ？」と、つぶやいたところで村上に「でも、持ってるやん。機種自体はあるから」と言われると「もらったヤツ？ アレ、まだ使えるの？ ｉＰｈｏｎｅ１１」と所有するスマホについて口に。「でも、充電のアレが違うんでしょ？」と疑問を口にしていた。