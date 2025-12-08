2026年1月1日の日本テレビ系にて、『Golden SixTONES』『timeleszファミリア』『月曜から夜ふかし』の3番組が放送される。

18時からは『Golden SixTONES 映画＆音楽＆スボーツ界のトップランナー大集結SP』を放送。サイズ感覚クイズ『サイズの晩餐』が“超パワーアップ版”としてオンエアされる。元日から俳優やアーティスト、アスリートたちが「身近なアレがコレにピッタリ入る？入らない？」といったゲームに挑戦。正月ならではの隠しゲストやサプライズも用意され、超難問サイズ2択の出題者も明かされる。

続く21時からは、『月曜から夜ふかし 元日SP』が放送。『日本全国 新春ご当地問題』では、全国各地で巻き起こっている問題を一斉調査。正月らしいトピックスからマニアックな事象、癖のある動物の話題も登場する。

『株主優待で暮らす桐谷さん』では、多くの株を保有する投資家“桐谷さん”の優待生活に密着。優待が使える店を自転車で爆走する恒例の優待ラリーのほか、散らかった部屋をスタッフとともに大掃除。本人も忘れかけていた掘り出し物が続々と発見される。

2016年に東京 渋谷の街頭インタビューで偶然出会い、『全国フェフニュース』やTOEIC受験、婚活など、様々なことにチャレンジしてきた“フェフ姉さん”も登場。今年、キックボクシングを休んでいるうちに体重が激増したといい、友人の“多田さん”を巻き込みながら本気のダイエットに挑む。

さらに続けて、23時10分からは『timeleszファミリア SP』も放送。新春の企画は『タイムレスナック』に決定した。timeleszの8人が集まるスナックに、夜な夜な芸能人たちが集まって一緒に盛り上がる。歌い、踊り、ゲームをするtimeleszが、元日の夜を華やかに彩る内容となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）