ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸72»î¹ç¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î13ÄÌ¤ê¡ÄºÇ¤âÂ¿¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ï¡©
¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ê¬¤±¡¢¤½¤·¤Æ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¤ä³«ºÅÃÏ¤â·èÄê¤·¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥°¥ë¡¼¥×F¤ËÆþ¤ê¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¤ÎÁê¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë48¥«¹ñ¤¬»²²Ã¤·¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î3¥«¹ñ¶¦ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜÂç²ñ¡£ÆüËÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×F¤Ï¡¢¥À¥é¥¹¡¢¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¢¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¤ÈÃæÃÏ¶è¤Ç¤Î»î¹ç³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½Àï¤ò¥À¥é¥¹¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½Àï¤ò¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¡¢ºÇ½ªÀï¤ò¥À¥é¥¹¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤è¤½850kmÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥À¥é¥¹¤È¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢º£Âç²ñ¤ÎÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë1¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¤À¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤ÎÍâÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢³ÆÂÐÀï¹ñ¤Ç¤Î»ëÄ°¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤Ë¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¤¬°ÛÎã¤Î13ÄÌ¤ê¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¡¢1¤Ä¤Ï¹Âç¤ÊÂçÎ¦¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤â4¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢3¥«¹ñ16ÅÔ»Ô¤Ç¤Î³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ÆÅÔ»Ô¤Ç¤Ïµ¤¸õ¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Éý¹¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡FIFA¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï4»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¡¢³«ËëÀï¤Î¥á¥¥·¥³ÂåÉ½vsÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤Ê¤É12»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¤¤ÆÂ¿¤¤¤Î¤Ï10»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£´Ú¹ñÂåÉ½vs²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕD¤Î¾¡¼Ô¤Ê¤É9»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î»î¹ç¤Ï½éÀï¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤¬5»þ¡¢Âè2Àï¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¤¬13»þ¡¢Âè3Àï¤¬8»þ¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ï1»þ¡Á13»þ¤Þ¤Ç¤ÈÉý¹¤¯¡¢3»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤¬¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢8»þÈ¾¤¬2»î¹çÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26 ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö
²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕA¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡¢¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¡¢ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É
²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¡§¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó
²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕC¡§¥È¥ë¥³¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡¢¥³¥½¥Ü¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢
²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕD¡§¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢ËÌ¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢
ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¡§¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡¢¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ
ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¢¡§¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡¢¥¹¥ê¥Ê¥à¡¢¥¤¥é¥¯
¡Ú1:00¡Û3»î¹ç
6/16¡ÚH¡¦Âè1Àá¡Û¥¹¥Ú¥¤¥ó vs ¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç
6/19¡ÚA¡¦Âè2Àá¡Û²¤½£PO¡¦D vs Æî¥¢¥Õ¥ê¥«
6/22¡ÚH¡¦Âè2Àá¡Û¥¹¥Ú¥¤¥ó vs ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢
¡Ú2:00¡Û5»î¹ç
6/15¡ÚE¡¦Âè1Àá¡Û¥É¥¤¥Ä vs ¥¥å¥é¥½¡¼
6/18¡ÚK¡¦Âè1Àá¡Û¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë vs ÂçÎ¦´ÖPO¡
6/21¡ÚF¡¦Âè2Àá¡Û¥ª¥é¥ó¥À vs ²¤½£PO¡¦B
6/24¡ÚK¡¦Âè2Àá¡Û¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë vs ¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó
6/23¡ÚJ¡¦Âè2Àá¡Û¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó vs ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢
¡Ú4:00¡Û12»î¹ç
6/12¡ÚA¡¦Âè1Àá¡Û¥á¥¥·¥³ vs Æî¥¢¥Õ¥ê¥«
6/13¡ÚB¡¦Âè1Àá¡Û¥«¥Ê¥À vs ²¤½£PO¡¦A
6/14¡ÚB¡¦Âè1Àá¡Û¥«¥¿¡¼¥ë vs ¥¹¥¤¥¹
6/16¡ÚG¡¦Âè1Àá¡Û¥Ù¥ë¥®¡¼ vs ¥¨¥¸¥×¥È
6/17¡ÚI¡¦Âè1Àá¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹ vs ¥»¥Í¥¬¥ë
6/19¡ÚB¡¦Âè2Àá¡Û¥¹¥¤¥¹ vs ²¤½£PO¡¦A
6/20¡ÚD¡¦Âè2Àá¡Û¥¢¥á¥ê¥« vs ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
6/22¡ÚG¡¦Âè2Àá¡Û¥Ù¥ë¥®¡¼ vs ¥¤¥é¥ó
6/25¡ÚB¡¦Âè3Àá¡Û¥¹¥¤¥¹ vs ¥«¥Ê¥À
6/25¡ÚB¡¦Âè3Àá¡Û²¤½£PO¡¦A vs ¥«¥¿¡¼¥ë
6/27¡ÚI¡¦Âè3Àá¡Û¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ vs ¥Õ¥é¥ó¥¹
6/27¡ÚI¡¦Âè3Àá¡Û¥»¥Í¥¬¥ë vs ÂçÎ¦´ÖPO¢
¡Ú5:00¡Û6»î¹ç
6/15¡ÚF¡¦Âè1Àá¡Û¥ª¥é¥ó¥À vs ÆüËÜ
6/18¡ÚL¡¦Âè1Àá¡Û¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É vs ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢
6/21¡ÚE¡¦Âè2Àá¡Û¥É¥¤¥Ä vs ¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë
6/24¡ÚL¡¦Âè2Àá¡Û¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É vs ¥¬¡¼¥Ê
6/26¡ÚE¡¦Âè3Àá¡Û¥¥å¥é¥½¡¼ vs ¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë
6/26¡ÚE¡¦Âè3Àá¡Û¥¨¥¯¥¢¥É¥ë vs ¥É¥¤¥Ä
¡Ú6:00¡Û3»î¹ç
6/23¡ÚI¡¦Âè2Àá¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹ vs ÂçÎ¦´ÖPO¢
6/28¡ÚL¡¦Âè3Àá¡Û¥Ñ¥Ê¥Þ vs ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É
6/28¡ÚL¡¦Âè3Àá¡Û¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ vs ¥¬¡¼¥Ê
¡Ú7:00¡Û8»î¹ç
6/14¡ÚC¡¦Âè1Àá¡Û¥Ö¥é¥¸¥ë vs ¥â¥í¥Ã¥³
6/16¡ÚH¡¦Âè1Àá¡Û¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ vs ¥¦¥ë¥°¥¢¥¤
6/17¡ÚI¡¦Âè1Àá¡ÛÂçÎ¦´ÖPO¢ vs ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼
6/19¡ÚB¡¦Âè2Àá¡Û¥«¥Ê¥À vs ¥«¥¿¡¼¥ë
6/20¡ÚC¡¦Âè2Àá¡Û¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É vs ¥â¥í¥Ã¥³
6/22¡ÚH¡¦Âè2Àá¡Û¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ vs ¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç
6/25¡ÚC¡¦Âè3Àá¡Û¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É vs ¥Ö¥é¥¸¥ë
6/25¡ÚC¡¦Âè3Àá¡Û¥â¥í¥Ã¥³ vs ¥Ï¥¤¥Á
¡Ú8:00¡Û5»î¹ç
6/15¡ÚE¡¦Âè1Àá¡Û¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë vs ¥¨¥¯¥¢¥É¥ë
6/18¡ÚL¡¦Âè1Àá¡Û¥¬¡¼¥Ê vs ¥Ñ¥Ê¥Þ
6/24¡ÚL¡¦Âè2Àá¡Û¥Ñ¥Ê¥Þ vs ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢
6/26¡ÚF¡¦Âè3Àá¡ÛÆüËÜ vs ²¤½£PO¡¦B
6/26¡ÚF¡¦Âè3Àá¡Û¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ vs ¥ª¥é¥ó¥À
¡Ú8:30¡Û2»î¹ç
6/28¡ÚK¡¦Âè3Àá¡Û¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ vs ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë
6/28¡ÚK¡¦Âè3Àá¡ÛÂçÎ¦´ÖPO¡ vs ¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó
¡Ú9:00¡Û4»î¹ç
6/21¡ÚE¡¦Âè2Àá¡Û¥¨¥¯¥¢¥É¥ë vs ¥¥å¥é¥½¡¼
6/23¡ÚI¡¦Âè2Àá¡Û¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ vs ¥»¥Í¥¬¥ë
6/27¡ÚH¡¦Âè3Àá¡Û¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç vs ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢
6/27¡ÚH¡¦Âè3Àá¡Û¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ vs ¥¹¥Ú¥¤¥ó
¡Ú10:00¡Û9»î¹ç
6/13¡ÚD¡¦Âè1Àá¡Û¥¢¥á¥ê¥« vs ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
6/14¡ÚC¡¦Âè1Àá¡Û¥Ï¥¤¥Á vs ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É
6/16¡ÚG¡¦Âè1Àá¡Û¥¤¥é¥ó vs ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É
6/17¡ÚJ¡¦Âè1Àá¡Û¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó vs ¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢
6/19¡ÚA¡¦Âè2Àá¡Û¥á¥¥·¥³ vs ´Ú¹ñ
6/20¡ÚC¡¦Âè2Àá¡Û¥Ö¥é¥¸¥ë vs ¥Ï¥¤¥Á
6/22¡ÚG¡¦Âè2Àá¡Û¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É vs ¥¨¥¸¥×¥È
6/25¡ÚA¡¦Âè3Àá¡Û²¤½£PO¡¦D vs ¥á¥¥·¥³
6/25¡ÚA¡¦Âè3Àá¡ÛÆî¥¢¥Õ¥ê¥« vs ´Ú¹ñ
¡Ú11:00¡Û8»î¹ç
6/12¡ÚA¡¦Âè1Àá¡Û´Ú¹ñ vs ²¤½£PO¡¦D
6/15¡ÚF¡¦Âè1Àá¡Û²¤½£PO¡¦B vs ¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢
6/18¡ÚK¡¦Âè1Àá¡Û¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó vs ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢
6/24¡ÚK¡¦Âè2Àá¡Û¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ vs ÂçÎ¦´ÖPO¡
6/26¡ÚD¡¦Âè3Àá¡Û²¤½£PO¡¦C vs ¥¢¥á¥ê¥«
6/26¡ÚD¡¦Âè3Àá¡Û¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ vs ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢
6/28¡ÚJ¡¦Âè3Àá¡Û¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ vs ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢
6/28¡ÚJ¡¦Âè3Àá¡Û¥è¥ë¥À¥ó vs ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
¡Ú12:00¡Û3»î¹ç
6/23¡ÚJ¡¦Âè2Àá¡Û¥è¥ë¥À¥ó vs ¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢
6/27¡ÚG¡¦Âè3Àá¡Û¥¨¥¸¥×¥È vs ¥¤¥é¥ó
6/27¡ÚG¡¦Âè3Àá¡Û¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É vs ¥Ù¥ë¥®¡¼
¡Ú13:00¡Û4»î¹ç
6/14¡ÚD¡¦Âè1Àá¡Û¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ vs ²¤½£PO¡¦C
6/17¡ÚJ¡¦Âè1Àá¡Û¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ vs ¥è¥ë¥À¥ó
6/20¡ÚD¡¦Âè2Àá¡Û²¤½£PO¡¦C vs ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
6/21¡ÚF¡¦Âè2Àá¡Û¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ vs ÆüËÜ
