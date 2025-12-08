2025年12月4日、中国のポータルサイト・捜狐にスタジオジブリの「千と千尋の神隠し」が不朽の名作である理由を論じた記事が掲載された。

記事は、「主人公・荻野千尋（おぎのちひろ）があの不思議なトンネルへ足を踏み入れた時、彼女は自分が時空を越える旅に向かっているとは思いもしなかった。宮崎駿監督は繊細で豊かな想像力をもって、『千と千尋の神隠し』になじみ深くもどこか異質な世界を築き上げた。それは単なる冒険の物語ではなく、現代社会と人間性を映し出す魔法の鏡でもある。千尋の成長の軌跡は、実は、異化された社会の中で自己を見つけ出そうとするすべての現代人の暗喩にほかならない」と述べた。

そして、「彼女が初めて湯屋に入り、名前を奪われ『千』と呼ばれた瞬間、彼女は元の社会的なアイデンティティーを失った。宮崎監督作品において名前は単なる呼び名ではなく、記憶や歴史、自分自身の証なのだ。湯婆婆（ゆばあば）が支配する幻想世界では、名前を忘れることは自我を失うことと同じで、労働の道具へと堕してしまうことを意味している。千尋がその粘り強さと優しさによって、一歩ずつ自分の名を取り戻す過程は、物質中心の社会に流されず、自分の立ち位置を再確認しようとする精神的な旅そのものである」と論じた。

記事は、「湯屋という奇妙な職場は、社会の縮図である」と言及。「釜爺（かまじい）の何本もの腕は、工業化時代の分業と効率を象徴し、カエルの従業員たちの金銭に対する貪欲な欲望、そして河の神の体内に堆積したごみは環境汚染を暗喩する。この世界では働かざる者は動物に変えられ、貪欲な客は豚になり、名前を忘れた者は永遠にさまようといった厳格なルールが生存の大前提となっている。これらは物語を動かす仕掛けであると同時に、現代社会の生存法則への問いかけでもあるのだ。欲望や誘惑のただ中で、人はどうすれば人間性を失わずにいられるのだろうか」と問いかけた。

また、「脇役たちも宮崎監督が描く複雑な人間性を形づくる重要な存在である。カオナシは孤独と承認欲求に揺れる存在であり、静かに千尋を追い求める存在から貪欲な怪物へ、そして最終的に居場所を見つけるまでの変化を通して、人間が持つ帰属感への根深い渇望を示している。記憶を失ったハクの姿には、急速な近代化によって自然や歴史とのつながりを見失った人々の姿が重なる。釜爺は一見厳格だが、内面には温かさを宿し、宮崎監督作品が一貫して持つ『絶対的な善悪は存在しない』という人間観を体現しているのだ」と説明した。

記事は、「宮崎監督は同作を通じ、近代社会への批判と伝統価値の再考という独自の創作哲学を示している」と指摘。「神隠しの世界は単なる幻想ではなく、日本の伝統文化や自然崇拝を現代的に表現したものでもある。河の神やおしらさまの姿には、神道の『八百万の神』の観念が息づいている。伝統的な文化要素を現代の物語に織り込むこの手法は、文化的ノスタルジーを生み出すと共に、グローバル化による文化の均質化への抵抗となっているのだ」とした。

そして、「同作が文化の境界を超え、世界の観客に普遍的な共鳴をもたらすのは、千尋の成長や湯屋で描かれる人間の多面性、記憶とアイデンティティーへの問いかけが、人類共通の経験に根差しているからである」と分析。デジタル化やバーチャル化が加速する現代社会において、20年前のこの作品はむしろより鋭く現実を突きつける。アルゴリズムと消費主義に支配される世界で、私たちはどうすれば『自分の名前』を忘れずにいられるのか。どうすれば労働の異化にのまれず人間的な温度を保てるのか。急激な変化の中でいかにして純真を守り抜けるのか」と述べた。

また、「物語の終盤、千尋は両親を救い出し、神隠しの世界を後にする。トンネルの出口で振り返るその一瞬は、不思議な体験への別れであると同時に、成長した彼女が前進し続けることを示唆している。トンネルの両端にある『現実世界』と『神隠しの世界』は単純な対立ではなく、互いを映す鏡のような関係にある。私たちもまた日常の現実と内面の精神世界という二つの領域のはざまで生きている。千尋の旅が示すのは、真の成長とは一方の世界から逃げて別の世界へ行くことではなく、双方の間で均衡を取り、自分を失わないことなのだということだ」とした。

記事は、「『千と千尋の神隠し』が不朽の名作であり続ける理由は、幻想的な外皮の下に現実への鋭い問いを抱えているからである。原子化され断片化された現代において宮崎駿監督は、成長の本質とは世渡りがうまくなることではなく、迷いの中を通ってなお、自分の名前を覚えていること、世界の複雑さを知った後でも、心の純粋さを保てることだと教えてくれる。千尋が髪留めを握りしめながらトンネルを出る時、彼女は自分自身を取り戻しただけでなく、観客一人ひとりにも、現代の生活を見つめ直す勇気と知恵を届けている。それこそが、この作品が20年の時を越えてなお人々の心を揺さぶる秘密だろう」と結んだ。（翻訳・編集/岩田）