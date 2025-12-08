2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が8日、YouTube公式チャンネルの登録者数が400万人を突破したことを発表した。来年にグループ結成10周年を迎える前に、また1つの大台を突破。すとぷり及びメンバー個人のSNS総フォロワー数も約4994万人と、驚異的な数になっていることも判明した。

YouTube公式チャンネル「すとぷりちゃんねる」は、2017年に本格始動。オリジナル楽曲を中心としたミュージックビデオ、ゲーム実況、歌ってみた動画、ショートアニメ、実写企画、そして、毎週日曜に生配信している「すとぷり公式生放送」など、多彩なコンテンツで人気を獲得してきた。

20年8月に100万人を突破。その後も成長を続けて、今年11月時点では累計104億回再生、登録者数387万人へと拡大。今月に入って400万人を突破した。

莉犬は「ゼロから始まったこのチャンネルが、ここまで来られたのは、いつも見てくれて、支えてくれて、思いを届けてくれる君のおかげだよ。るぅちゃん、ころちゃん、さとちゃん、ジェルくん、なーくん、そして君！ みんなで一緒に積み重ねてきたすとぷりが、オレの宝物です！ どんな時も一緒にいてくれてありがとう」と感謝。さらに「こうして紡いできた日々が、気づけば大きな物語になっていて、その続きを、これからも一緒に届けていきたいと思っています。どんな日でも、このチャンネルの数分が君にとっての楽しい時間になるように。そして、すとぷりメンバーやオレの声や思いが、長い時を超えても届き続けられるように。もっともっと良いコンテンツや動画を届けられるよう、これからも全力で頑張ります」と誓った。

今後は、ころんが正月にさいたまスーパーアリーナで、るぅとは2〜3月に東京・代々木第一体育館で、それぞれワンマンライブを開催。また、所属事務所STPRの後輩グループたちとは、2月7、8日に東京ドームで、2.5次元アーティストの大型フェス「STPR Family Festival!! 2026」（すとふぇす）も開催の予定だ。