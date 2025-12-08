すとぷりなどの2.5次元アイドルグループが所属するSTPRで５組目の新グループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」が7日、6曲目のオリジナル新曲「SUPERSONIC」のミュージックビデオ（MV）を、YouTube公式チャンネルに公開した。

いよいよ、待望の初のワンマンライブまで1カ月を切ったこの師走に、そのライブで披露するべく新たな曲を完成させた。同曲は、誰も追いつけないスピードで世界を駆け抜ける、グループの勢いあふれるダンスチューンだ。やなとは「めちゃくちゃかっこいいよね？ たくさんほめて！」と自信満々。ゆたくんも「過去イチかっこよくね？」と同意した。

MVの映像でも躍動感とクールさが爆発。だいきりは「オレたちとどこまでもぶち進んで行こうぜ！」と呼び掛けた。

4月2日に、すとぷりら2.5次元アイドルの先輩グループたちの大型フェス「STPR Family Festival!!」の東京ドームのステージでデビューした大型新人グループは、この半年間で着々とオリジナル曲を制作。満を持して、初のワンマンライブ「We are SneakerStep! -1st Step-」を今月29、30日の大阪・Zepp Numbaを皮切りに、1月2、3日の名古屋・Zepp Nagoya、1月5、6日の東京・Zepp DiverCityと東名阪6公演行う。

チケットもあっという間に売れてしまい、この日から、急きょ、収容数を拡大させたSTPR TICKET機材開放販売（先着制）をスタート。熱が日に日に高まっている。