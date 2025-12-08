日本維新の会の奥下剛光衆院議員が8日、自身の資金管理団体がキャバクラやラウンジに政治資金から支出していたことについて21分間にわたり釈明した。以下、その全容です。

【映像】奥下議員「ポケットマネーでやるには限界ある」発言（実際の様子）

奥下議員の冒頭発言は以下のとおり。

「私が代表を務める政治団体で、一部ですね、政治資金のあり方がおかしいんじゃないかというご指摘をいただいている中で、私の方からですね、きちんと説明をしたいなというふうに思っております。まずその政治資金は国民の使い方はですね、皆様にご理解いただけるものであるということは私も十分理解しているところです。今回ですね、私はこれはきちんと出した方がいいという思いで出させていただきました。

といいますのも、私がですね長年秘書をしている中で、いろいろ企業の方がですね、地方議員含めてそういった企業としての依頼、陳情していってですね、それを議員の先生方が役所とかに話をしたりとかっていう現状を多々見てきました。それをずっと見てきた者として、私がそういった頼まれる立場になったときにはそういったことはせずに、きちんとですね、内容含めてお断りできるようにですね、企業からのそういったご馳走になるとかですね、そういったことはすべきじゃないという思いから私は自分の分を支払わせていただいたという経緯です。

で、私は公職を目指すと言ってから、自分の意思でそういった場所に行ったことは一切ありません。仮に呼ばれたとしてもですね、横に女性をつけないとか、そういったことも心がけてきました。今回急遽呼ばれた場所がそういった場所であったこと、私からそういった場所を選べる立場にはなかったということもありますので、支援者の方から呼ばれた顔もありますので、そういった場に行ってですね、今言ったようなことを気をつけた上で、企業の方から陳情、要望を聞いてですね、それに対する意見交換をして、すぐに帰らせていただいたという経緯です。

ですから、私からしたらですね、一企業からの話を聞いた場所であるという意識が強かったわけです。世間の国民の皆様がそれを「税金で行くなよ」というご指摘がされているところですが、ここは資金管理団体というところの本質というか性質を、なかなか国民の皆様が理解が難しいところだと思いますが、これは我々が政治活動する中で、自分たちでパーティーをしたり、寄付をいただいたり、様々なイベントをして、ほとんどお金を集める団体です。これはもう収支報告の入りの部分を見ていただいたらわかるんじゃないかなというふうに思います。

そういったこともありまして、私としてはきちんとですね政治、説明できるものに関しては、きちんと処理してもいいんじゃないかなという思い。これは本当にポケットマネーでやれよということですが、こういったことをポケットマネーでやるには私は限界があると思っておりますし、そのための資金管理団体で、我々は日々先ほど申し上げたように、パーティーとかをしたりして運営していくお金を集めているところなんで、ぜひですね、こういったところにご理解をしていただけたらなというふうには思っております。

一方で、私がそうした裏というか、裏ではそういった企業の方々が議員の先生方をそういった接待をすることによって、そういった企業の要望とかをされているっていう、このなかなか表面化しにくい問題ではあるんですけども、こういったことが起こっているっていうことも併せて、国民の皆様には知っておいていただきたいなというふうな思いはあります。

以上、申し上げたことからですね、私はきちんと説明も自分なりにはできますし、女性のそういった接待も受けていないような中で、きちんと処理できるものではないかなという考えのもと、あえて出させていただいたという経緯です」

記者との質疑応答は以下の通り

Q：今回報道に出ているお店は、キャバクラでありラウンジでありという分類のお店という認識はご自身でもわかっていた？

A：我々はこう呼ばれていくんで、場所を選べる立場ではないっていうこともご理解していいただけたらありがたいとは思いますが、それが適切か適切じゃないかって言ったら、それは適切ではないというふうには思います。

しかし先ほど申し上げた理由で、僕は僕なりにきちんとしたつもりですし、そういったことが多々ある中で、やっぱり説明できるものとしては資金管理団体からそういったことがきちんと認められるような政治活動の雰囲気というか、そういったのはきちんとしていくべきだなというふうにも思っております。

Q：今後の対応として、返金の意向は。

A：私としてはですね、今回こういったことで周りの方にご心配もかけましたし、まだまだですね、先ほど申し上げましたけども国民の皆さんからすれば、税金でっていう思いが強いところですので、実際はそうではないということも説明させていただきたいと思いますし、させていただきましたけども、そういった誤解を生んで騒ぎになったっていうことを受けて、今回はご指摘のものは返金したいなというふうに思います。

Q：維新の会として身を切る改革をやっている中で政治不信を抱くことをおこしてしまったこと、定数削減したくなるような行いをしたことについて受け止めは？

A：身を切る改革の部分で、だからこそ僕はあえて自分の分をお支払いして、きちんとしたつもりで僕はずっといました。

これが資金管理団体のあり方も含めて、国民の皆様からご理解していただけないところはあるということを含めて、結果としてその収支報告書を見たら、やっぱりお店の名前と金額だけだとやっぱり説明もつかないところは誤解されることが多いと思うんで、ですからあえて今日こういった場所を設けさせていただいたということもありますし、僕なりには本当に逆にきちんとしたつもりではいたんですけども、なかなか記事とか状況だけ見たら、なかなかそういった状況にはなっていないので、本当にそれは仲間の皆様にもご迷惑かけながらっていうふうな思いはあります。

ただ、これの問題で定数削減とかっていうのはまた別の問題だと思ってますんで、この問題に関してのご批判というのはもう全部私に言っていただけたらいいと思いますが、やっぱりそれを理由にこの定数削減をやらないっていうのは違うと思いますんで、これは他党の皆様にもご理解していただきたいなというふうには思います。

Q：企業の方から急遽呼ばれたとところと、そこで企業の方から陳情要望について意見交換をしてすぐ帰ったという話ありましたが、一般的にはキャバクラとかラウンジがそういったことをするというところか、有権者に受け入れられるかという指摘もある。

A：おっしゃる通りだと思います。ただ急に呼ばれて行った場所がそういった場所であったっていうことで、我々は店を選べる立場にはない。支援者の方から呼ばれて、知り合いの企業のちょっと相談乗ってくれって言われる中で、行って初めてわかるっていう場所、わかるってこともあるんで選べないということ。だからこそ、きちんと先ほど言ったような女性を横につけずに話だけきちんと聞いて、女性の接待を受けずに帰るっていうことを心掛けているわけですよね。

Q：返金というのは計12万円分？

A：それもだから全部。はい。

Q：この金額は自分1人の飲食代？

A：いや、違います。大阪に関してはスタッフ2人の部分も含まれております。

Q：大阪というと。

A：ラウンジ。

Q：それ以外は自分1人？

A：はい。ですから、さっきおっしゃってたように、相手からしたら、多分その自分たちの要望を聞いてもらうために、我々みたいな立場の人を接待しないといけないっていうこともあって、合流した時間帯も含めてそういう店を選ばれたのかもしれませんけども、私としては本当に単に呼ばれて行った場所がそこだったっていう意識だけだったんで、それが適切か適切じゃないかっていうと私は適切ではないと思います。

だからこそ、自分なりに防衛線を張って、そういった対応で臨んだっていうところなんですけど。

ただやっぱりそういうたことでもなかなか国民の皆様にはなかなかご理解しがたい、だと思いますので、本当にそこは真摯に受け止めて、ご指摘いただいてるものは全て返金したいなというふうに思っています。

Q：ポケットマネーでは限界があるということで政治資金から支出したと発言。吉村代表はキャバクラの支出であればそういうポケットマネーが出すべきだと、政治資金から出すべきでないとコメント。その指摘についてはどう感じる？

A：ですから、私も基本そう思います。ですからその後ね、僕が一緒に飲んで騒いでたとか、そういったことがあったら当然そうだと思うんですけども、先ほど申し上げたように、本当に僕からしたら迷惑な場所というか、気をつけて何もわからず呼ばれて行った場所がそうであった。だけどそれは場の雰囲気でやっぱ断りづらいっていうこともあるんで、だからこそそういった疑念がなるべく持たれないような形でさせていただいたっていうところですよね。

ですから、本当に日常的にね、そういった企業の方々が政治家を呼んでっていう、そこに乗っかっていれば、当然こんなこと表に出なかったと思うんですけど、やっぱりそれではいけないよねと。特に我々は企業団体からの献金を禁止している立場上、ここはやはりきちんとするべきだという強い思いのもとですね、させていただいたということです。

Q：キャバクラとか女性の接待がある場での企業からの陳情みたいなのはよくあるケースなのか。もしそうであるならば今後もある可能性もある？

A：今回挙げたショーパブ入れて3件はそうでした。他に交際費で上げてる飲食、これは企業の方と行ったものあります。こういったのをきちんと上げてます。

ですからそういったやっぱ名前とかでそういった注目されてるんだと思いますけども、そういった企業から誘われていくことは多々あります。ですから、そういったのはできる限り割り勘をして払わせていただいているという現状です。

ですから、吉村代表のそういった話はまだ見てないんでわからないんですけども、それできるだけそういったところでの領収書っていうのはない方がいいに決まっている。そういった意識もあります。きちんと理解はしていますが、何度も繰り返しますが、我々としては選べない、呼ばれたらこの政治家っていうのはどこにでも飛んでいかないといけないっていう立場もご理解していただけたらありがたいですし、あえてそういう問題意識を持ってるからこそ出させて、きちんと堂々と僕は出しても恥ずべきもんじゃないかなというふうな思いで出したっていうとこです。

Q：疑念を招くかもしれないという思いはなかった？

A：結果持たれてるわけですし、そこの収支報告書の見え方っていうのは正直あんまり気にしてなかったっていうのもあるんで、それもちょっとXで書かしていただいたんですけども、そこもちょっとうまいこと伝わっていなかったなっていうところはありますが、きちんと私なりに説明できるもので、別に恥ずべきというか、そういったことは一切ないんで、ですから、あえて出した方がいいのかなというふうな思いで出しました。

Q：お金に色がついていないから難しいと思うが、国民の税金が全く入ってないという考え？

A：いや、全くとは思わないですけども、入りの部分を見ていただいたらほとんどが自分の出費かパーティー、寄付でして、おっしゃるように色がついてないからそこをはっきり分けるっていうのはやっぱり難しいとは思います。

ただ、僕らがポケットマネーでそういった活動をずっと続けていくっていうのは、やはり限界があり、やはり会社で言う経費の精算みたいなところはやっぱりそういう資金管理団体からさせていただくしか現状方法がない中で、だから違法でもないですけど、私はだから違法じゃないから問題ないんだっていうつもりは全くなくて、やはりそういった疑念を持たれる時点でアウトだというふうには思いますんで、そういった今後、見え方含めてきちんともう一回していかないといけないなという思いはあります。

最後に奥下議員は「本当に遅い時間にですね、時間取っていただきありがとうございました。本当に国民の皆様に誤解の生まれないような政治資金のあり方、これはもう政治家の永遠のテーマだというふうに思っておりますが、今回私がこうなったことでですね、きちんとですね、だからこそ率先して、そういったことがないように先頭切って政治改革に取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします」と述べ、会見は終了した。（『ABEMA NEWS』より）