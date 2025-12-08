オリオールズでのメジャー1年目を終えた菅野智之投手がともにアメリカの地で戦う日本人選手について語りました。

菅野投手は、今季35歳で挑戦したメジャーの舞台で10勝10敗、防御率4.64の成績。いきなりの2桁勝利をあげました。

そんな菅野投手が投打で躍動した2人の日本人選手を絶賛。打者で名前を挙げたのは、カブスに所属する鈴木誠也選手です。メジャー4年目の今季は、日本人右打者初の30号＆100打点に到達。レギュラーシーズン32本塁打、103打点はいずれもキャリアハイを記録しました。

菅野投手は「あれだけ打点を挙げているのは、評価されていいところ。大谷選手がいなかったら、日本人で一番活躍した選手は鈴木誠也。いい雰囲気を持っている」とうなずきます。

さらに投手では、ドジャースの山本由伸選手の名前を挙げます。シーズンでは12勝、防御率2.49と先発ローテーションを守り、チームをけん引。ポストシーズンでは2完投を記録し、ワールドシリーズではチームの4勝のうち3勝をマーク。第6戦で6回1失点で勝利投手となると、第7戦もリリーフで連投し、ワールドチャンピオンに導きました。

菅野投手は「あれだけの舞台であれだけの活躍をして、僕は一ファンとして見ている。一つも二つも上の次元にいて、見えている景色が違うんだろうなと思う」とうなりました。

