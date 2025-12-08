日本テレビ系では、2026年1月1日に『Golden SixTONES』『月曜から夜ふかし』『timelesz ファミリア』を放送することが8日、発表されました。

元日の午後6時から『Golden SixTONES 映画&音楽&スポーツ界のトップランナー大集結SP』、続けて9時からは『月曜から夜ふかし 元日SP』、11時10分から『timelesz ファミリア SP』を放送するということです。

『Golden SixTONES 映画&音楽&スポーツ界のトップランナー大集結SP』では、人気企画・サイズ感覚クイズ“サイズの晩餐”をパワーアップしてお届け。お正月ならではのサプライズや隠しゲストが登場します。

『月曜から夜ふかし 元日SP』では、新春ご当地問題や株主優待で暮らす桐谷さんのコーナーのほか、2016年に東京・渋谷の街頭インタビューで偶然出会い様々なことにチャレンジしてきたフェフ姉さんは今回、本気のダイエットに挑戦します。

そして『timelesz ファミリア SP』では企画名を『タイムレスナック』と称し、timelesz がいるスナックに、豪華な芸能人たちが集まり、歌って、踊って、ゲームをして一緒に盛り上がります。