Image: CampSnap

これは遊べそう。

「Camp Snap」は、液晶ディスプレイがないシンプルなコンパクトデジカメ。デジカメネイティブ世代は、ディスプレイがないことにとまどいそうですが、フィルムカメラ時代をくぐり抜けてきた人にとっては、ちょっとノスタルジーがありますね。

ディスプレイがないので、撮影した瞬間に画像を確認することができません。その代わり、家に帰ってパソコンに撮影画像を転送してどんな風に写っているのかを確かめるという、ワクワク感が味わえます。

バッテリーが内蔵されており、USB-Cで充電します。1回の充電で最大2,000枚の撮影が可能。画素数は800万画素、レンズは35mm相当の画角で、F値は1.8。固定焦点＆絞りなので、撮影はファインダーを覗いてシャッターを押すだけのシンプル設計です。

フィルターが楽しい

Image: CampSnap

このカメラは、極限までシンプルなことが最大の特長ですが、フィルターも楽しい仕様となっています。

標準では「スタンダード」「モノクローム」「ヴィンテージ」の3つのフィルターが内蔵されていますが、別途フィルターをダウンロードすることが可能。

Image: CampSnap

また、自分でフィルターを作成してダウンロードすることもできます。これは楽しそう。オリジナルのフィルターが作れるって、テンション上がりますね。フィルターのダウンロード、および作成は無料で行なえます

Image: CampSnap

本体カラーも豊富で、思わず2、3台欲しくなっちゃいますね。

価格は9,880円。このカメラ買ったら、永遠にフィルター作って遊んじゃいそう。

Source: Camp Snap