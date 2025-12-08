「体型カバーもおしゃれも叶えたい」40・50代へ！【ハニーズ】大人の1軍♡「優秀パンツ」

楽に穿けるのにスタイルよく見える「優秀パンツ」がほしい。そんな大人女性は、ガウチョパンツに注目してみて。ゆったりシルエットなのに野暮ったく見えにくく、上品な落ち感があって大人の着こなしに馴染みそうなガウチョパンツを、今回は【ハニーズ】からピックアップします。オンオフ問わず穿けて、今季のワードローブの1軍ボトムスになるかも。

すっきり見える絶妙なAラインが魅力

【ハニーズ】「あったかガウチョパンツ」\2,480（税込）

裏シャギー素材を使ったガウチョパンツはあたたかそうで、寒い日に頼りになります。ストレッチ性があるうえウエストゴムで楽ちんなのに、きれいめな着こなしにマッチする点も高評価。落ち着いた色展開なので、オンオフ問わず即戦力として活躍が期待できます。

上品シルエットで大人のきれいめコーデにマッチ

【ハニーズ】「きれいめガウチョパンツ」\2,480（税込）

公式ECサイトで「軽くてきれいな表面感で、スカート見えする大人可愛いデザイン」と紹介されており、上品に見せたい日にもぴったり。フロントに入ったタックは腰まわりにゆとりを作り、ストンと落ちる縦ラインも演出します。きれいめにもカジュアルにもマッチし、ショートブーツ合わせもスニーカー合わせもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M