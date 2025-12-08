劇団四季オリジナルミュージカル「ゴースト＆レディ」大阪公演が７日、大阪四季劇場（大阪市北区梅田）で開幕した。

原作は、「うしおととら」や「からくりサーカス」をはじめ、多くのヒット作品で知られる藤田和日郎氏の中編コミックス「黒博物館 ゴーストアンドレディ」（２０１４年〜１５年／講談社「モーニング」）。１９世紀の欧州で近代看護の礎を築いた「ランプを持った淑女」フロー（フローレンス・ナイチンゲール）と、芝居好きなゴースト・グレイが紡ぐ不思議な絆を、史実を織り交ぜながら描く。

２０２４年５月東京・ＪＲ東日本四季劇場【秋】で初演。これまでの動員数は３０万６０００人にのぼる。カーテンコールでフロー（フローレンス・ナイチンゲール）を演じた町島智子は「看護に一生を捧げ、偉大な功績を遺したフローレンス・ナイチンゲールですが、この作品では、悩み迷いながらも自分の使命に果敢に挑む、一人の女性として描かれています。信念を貫く彼女の姿に、私自身も日々力をもらっているように、お客様にも“明日を生きる力”を感じていただけるよう、一回一回の公演を誠心誠意務めてまいります」とあいさつした。

大阪公演は、来年５月１７日までの期間限定公演となる。