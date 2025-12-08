日テレ、元日の夜はSixTONES→夜ふかし→timelesz 『Golden SixTONES』には“トップランナー集結”
日本テレビでは、2026年1月1日の夜は人気番組『Golden SixTONES 映画&音楽&スボーツ界のトップランナー大集結SP』（後6：00〜後9：00）と『月曜から夜ふかし 元日SP』（後9：00〜後11：10）、10月から放送スタートした『timeleszファミリア SP』（後11：10〜深0：10）の3番組を放送することが8日、発表された。元日の夜ならではのスペシャルコンテンツとなる。
【番組カット】お説教も…？激ヤバ進行を務める京本大我
『Golden SixTONES』正月スペシャルは、レギュラー放送で大人気のサイズ感覚クイズ「サイズの晩餐」を超パワーアップ版で届ける。“あの国民的俳優”、超大物アーティスト、アスリート界最強の男たちが集結。正月ならではの隠しゲスト＆サプライズが盛りだくさんとなる。超難問サイズ2択を出題するのは、一体誰なのか。
『月曜から夜ふかし』では「日本全国 新春ご当地問題」と題し、全国各地で巻き起こっている問題を一斉調査。正月らしいトピックスからマニアックな事象、クセのある動物の話題まで“夜ふかし的”に届ける。
さらに、多くの株を保有する投資家・桐谷さんの優待生活に密着。優待が使える店を自転車で爆走する恒例の優待ラリーのほか、散らかりまくった部屋をスタッフとともに大掃除する姿も。桐谷さんも忘れかけていた掘り出し物が続々登場する。
2016年に東京・渋谷の街頭インタビューで偶然出会い「全国フェフニュース」「TOEIC受験」「婚活」など、さまざまなことにチャレンジしてきたフェフ姉さんも登場。今年、キックボクシングを休んでいるうちに体重が激増のピンチを迎えたフェフ姉さんは、友人の多田さんを巻き込みながら、本気のダイエットに挑む。
『timeleszファミリア』は、毎月timeleszが多種多様な魅力を生み出し、伝えていく番組。新春の企画は「タイムレスナック」となる。timeleszの8人が集まるスナックに、夜な夜な豪華な芸能人たちが集まって一緒に盛り上がる。歌って、踊って、ゲームしてtimeleszが元日の夜を華やかに彩る。
