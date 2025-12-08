日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、Wake Rise BOXING FITNESS会長の和気慎吾氏（38）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。12月17日にWBA世界バンタム級団体内王座統一戦を行う同正規王者・堤聖也（29＝角海老宝石）を取り巻く豪華“挑戦者候補”が話題となった。

5階級制覇王者で、同暫定王者のノニト・ドネア（43）との対戦を控える。

和気氏はドネアの前戦をチェックした上で「スピード落ちてるし、体つきも変わった。今回は堤選手が普通にKO勝ちすると思う。中盤で」と予想した。

和気氏が所属していたフレアボクシングジムの赤井祥彦会長は「ここは堤選手負けられない。これからビッグマッチが続く」と説明した。

堤が勝てば、那須川天心を破ってWBC王者となった井上拓真（大橋）との統一戦の可能性も浮上する。昨年12月に対戦して堤がベルトを奪った因縁の相手との再戦だ。

日本初の5階級制覇を狙ってバンタム級に階級を上げた井岡一翔（志成）は大みそかにWBA王座への挑戦者決定戦に臨む。結果次第では堤―井岡が実現する。

さらに現WBA、WBC、WBO世界スーパーフライ級3団体統一王者のバムことジェシー・ロドリゲスもすべて返上してバンタム級に上げる可能性があるという。

堤を取り巻く豪華な挑戦者候補の顔ぶれ。これほどのビッグマッチが待っていれば確かに負けられない。