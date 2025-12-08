お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が、8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。若手時代のエピソードを明かした。

番組レギュラーのチュートリアルと大阪時代に同じ劇場や番組に出演していた津田。若手時代の津田について、福田は「結構いろいろ問題起こしてたというか」と番組共演時を回顧。「本番前メークしてもらうじゃないですか。“大阪のメーク全員おばはんや”って津田が言うたんですよ。ほんで大阪のメークさんが全員激怒して津田のメークボイコットしだした」とぶっちゃけた。

これに津田は「『アメトーーク！』で、（テーマが）東京と大阪の違いで。東京のメークさん奇麗な人多いけども、大阪のメークはおばはんばっかりやって言うたんですよ。次の日から張り紙出てて“津田出入り禁止”って。5年間メークしてもらえなかった」と大真面目に告白。スタジオは「えぇー！？！？」「冗談じゃないんだ」と騒然だった。

「1人マジで怒ってたんすよ」と続けると、徳井も「大阪のメークさんのボスみたいな人。激怒して」と証言。「ハイヒール・モモコさんの同級生の人いるんですけど、その人が（メークを）してくれなくて」。最後は番組の企画で菓子折りを持って謝罪に行ったといい「ビンタされて、次の日からちょっとだけ塗ってもらえた」と明かし、共演者を爆笑させた。