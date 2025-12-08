セブンプレミアムの宇治抹茶アイス2種が新登場！濃厚×食感の贅沢スイーツ

セブン‐イレブンから、宇治抹茶の魅力を堪能できる2つのアイスが新登場。蔵出し熟成宇治抹茶を使った本格派アイスと、食感の変化が楽しい抹茶チョコバーがラインナップされています。香り高い抹茶のコクや、甘納豆の優しい甘さなど、和の深みを感じられる仕立てが魅力。寒い季節でもつい手が伸びる、心がほぐれる“ご褒美系アイス”として注目です♪お好みに合わせて選びたい、こだわり派の抹茶スイーツが揃いました。

熟成抹茶が香る濃厚アイス

「濃香宇治抹茶アイス」（248円〈税込267.84円〉）は、京都府産の蔵出し熟成宇治抹茶を使用した贅沢な一品。

口に含んだ瞬間、奥深い香りとまろやかな甘みがゆっくり広がり、後味にはやさしい渋みが余韻として残ります。

芳醇な香りと旨みがぎゅっと詰まった濃厚仕立ては、本格的な抹茶を味わいたい日のご褒美にもぴったり。全国のセブン‐イレブンで12月9日（火）より順次発売され、数量限定で楽しめます。

甘納豆入りのザクザク抹茶バー

「セブンプレミアムチョコレートバー抹茶」（248円〈税込267.84円〉）は、なめらかな宇治抹茶アイスを宇治抹茶チョコとクランチでコーティングしたパリッと食感が魅力。

さらに中には北海道産の大納言甘納豆がごろっと入り、ザクザク・とろり・ほっくりの三拍子がそろった贅沢な味わいが楽しめます。

抹茶の香ばしさと甘納豆の優しい甘さが重なり、リフレッシュしたい日に寄り添ってくれる満足度の高い一本です。

和の深みを楽しむならセブン‐イレブンへ

今回登場した2種類の抹茶アイスは、味わいの「濃厚」派と「食感」派、どちらの気分にも応えてくれるラインナップ。

蔵出し抹茶の奥行きある香りや、クランチと甘納豆のアクセントなど、専門店のようなこだわりがコンビニで気軽に楽しめるのが嬉しいポイントです♡

寒い季節のひと息タイムにもぴったりな“和の癒しアイス”。ぜひお近くのセブン‐イレブンでチェックして、冬のご褒美スイーツに取り入れてみてください。