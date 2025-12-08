「生きがい、やりがいが何もない。ただ生きるために節約している」67歳男性のリアルな年金生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、神奈川県在住67歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
居住地：神奈川県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：950万円
現在の資産：預貯金3500万円、リスク資産500万円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金480カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：10万2000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として「全然足りない。賃貸なので毎月の家賃を支払ってしまうと、ほとんど残らないから」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。年金だけでは「足りないことがある」と回答されています。
年金生活においては「食費を節約している。白米ではなく玄米、（鶏肉は）もも肉ではなく胸肉など同じ食材でも安い部位を買って我慢している」と節約を意識している様子です。
今の生活での不満については「生きがいややりがいが何もないことが不満。ただ生きるために節約している。趣味が特に何もない」とコメント。
最後に「年金生活で楽しいことなんか何もない。仕事をしていた時の方が生きがいややりがいがあってよかった」と苦しい現状を語られていました。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、神奈川県在住67歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：67歳男性
同居家族構成：本人のみ
居住地：神奈川県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：950万円
現在の資産：預貯金3500万円、リスク資産500万円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金480カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：なし（70歳まで繰り下げ受給予定）
老齢厚生年金（厚生年金）：10万2000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「毎月の家賃を支払うと、ほとんど残らない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「全然足りない。賃貸なので毎月の家賃を支払ってしまうと、ほとんど残らないから」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。年金だけでは「足りないことがある」と回答されています。
「足りない支出は貯蓄からの引き出しで賄っている」年金で足りない支出については「貯蓄からの引き出し」で賄っているという投稿者。
年金生活においては「食費を節約している。白米ではなく玄米、（鶏肉は）もも肉ではなく胸肉など同じ食材でも安い部位を買って我慢している」と節約を意識している様子です。
「年金生活で楽しいことなんか何もない。仕事をしていた時の方が生きがいがあった」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「資産形成をもっとしっかりしておけばよかった。貯蓄は減る一方だが（リスク）資産は使っても減らない可能性がある。またもっと投資しておけば、今より資産が多くあったのかもしれない」と回答。
今の生活での不満については「生きがいややりがいが何もないことが不満。ただ生きるために節約している。趣味が特に何もない」とコメント。
最後に「年金生活で楽しいことなんか何もない。仕事をしていた時の方が生きがいややりがいがあってよかった」と苦しい現状を語られていました。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)