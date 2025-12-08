歌手の近藤真彦（61）が、6日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。共演俳優の裏の顔を明かした。

この日は大阪の街ブラロケ「初めて」という近藤真彦がゲスト出演し、MCの浜田雅功とぶっちゃけトークを展開。そこで当時15歳で芸能界のデビュー作となった「金八先生」の話題となった。

浜田が「武田鉄矢さんはどんな感じ？」と聞くと、近藤はすかさず「すけべ！本当に」と即答。これには浜田も思わずずっこけた。

近藤は「すけべというか、俺たちの気持ちをよく理解してくれていた。俺たちは年頃の男」と説明し、ある一コマを例に持ち出した。

撮影の合間に、武田から楽屋に呼ばれたことがある。「怒られるのかな」とおそるおそる部屋に入ると「いいから、これ見てこいって言って」と何かを手渡され、その後“ピー”の放送禁止用語で言葉がさえぎられた。

ただ、浜田は「どういうことやねん」と大笑い。近藤は「男子には、そうやって」と武田が喜びそうな“何か”を渡していたそうで「この先生は俺たちの気持ち分かっているな、とグッとつかまれた」と近藤も笑った。

番組終了後も、会えば「いまだに先生」と当時の記憶が強烈なようで、思い出に残っていると話していた。