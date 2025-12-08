奈良の小田切道治監督が今季限りで退任、山口新監督に就任「観ている人の心を動かせるようなサッカーを」
レノファ山口FCは8日、今季途中から奈良クラブを率いていた小田切道治氏の新監督就任を発表した。同日、奈良からは小田切監督の2025シーズン限りでの退任が発表されている。
小田切氏はクラブを通じ、「レノファ山口FCに関わる全ての皆様、初めまして。このたびレノファ山口FCの監督に就任することになりました、小田切道治です。地域社会とのつながりを大切にしているクラブであり、ファン・サポーターの情熱に強く魅力を感じています。クラブに関わるすべての皆さまの期待に応えられるよう、選手、スタッフとともに日々全力で取り組んでまいります。攻守においてアグレッシブで、観ている人の心を動かせるようなサッカーを展開できるよう努力していきます。維新みらいふスタジアムを、街を、そしてクラブを、皆さんと共にさらに盛り上げていきたいと思っています。これからも、変わらぬご支援、熱いご声援どうぞよろしくお願いいたします。」とコメント。
また、奈良のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「奈良クラブを支えてくださる全ての皆様へ。今シーズンをもって退任することになりました。J2昇格プレーオフ進出という目標のため、強い覚悟と責任で臨みましたが、目標達成できなかった事、すべての責任は自分にあると感じております。心よりお詫び申し上げます。奈良クラブを支えていただいたファン、サポーター、そしてパートナー企業の皆様、ボランティアの皆様、大変感謝しております。本当にありがとうございました。ロートフィールドで多くの喜びを分かち合う事ができとても素晴らしい時間でした。そしてどんな時も自分を信じて一緒闘ってくれた、選手の皆さん、スタッフの皆さん本当にありがとうございました。ここで得た経験と学びを胸に、次のステージでもサッカーに情熱を注ぎたいと思います。奈良クラブの今後のご活躍を心より応援しております。本当にありがとうございました。」とコメントしている。
山口は今季のJ2リーグで19位となり、J3降格が決定。奈良は今季のJ3リーグで9位となっていた。
