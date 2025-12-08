来場者先着1万人にプレゼントも…広島R、20日N相模原戦でEピース初のクリスマスイベント開催!!
サンフレッチェ広島レジーナは12月20日、ホームでWEリーグ第14節のノジマステラ神奈川相模原戦(14時キックオフ)を行う。この一戦ではエディオンピースウイング広島(Eピース)で初めてとなるクリスマスイベント『サンフレッチェバイオレットクリスマス』が開催され、さまざまなクリスマス企画が用意されている。
当日は来場者先着1万人に、サンタ帽子とクリスマスソックスの2WAYで利用できる『バイオレットサンタ帽ソックス』をプレゼント。さらにクリスマス特別企画として、小学生・中学生・高校生の無料招待が行われる(クラブ公式チケットサイト『サンフレチケット』で、事前に0円表示のチケット取得が必要。一部対象外の席種あり)。
またサンフレッチェのクラブマスコットであるサンチェ、フレッチェに続き、冬の季節だけ現れる新キャラクターの『スノーサンチェ』が初登場。本物の雪を使った降雪ショーやスノーパークが楽しめる『スノーサンチェのひみつきち』などで活躍する。
このほか、スタジアム場外1階特設ステージでは広島県内の学生によるクリスマスコンサートが開催され、場内コンコースには外れなしで豪華プレゼントが当たる『自由すぎるクリスマスプレゼント抽選ブース』が設置されるなど、スタジアム内外で楽しめるイベントが盛りだくさん。クリスマスマーケットをモチーフにしたグルメワゴンが初登場し、限定スタジアムグルメも販売される。
