スポーツニッポンフォーラム制定「FOR ALL 2025」の表彰式が8日、東京都文京区の東京ドームホテルで開催された。グランプリにはゴルフのAIG全英女子オープンを制した山下美夢有（24＝花王）と、車いすテニス男子で全米オープンを制し、生涯ゴールデンスラムを達成した小田凱人（19＝東海理化）、特別賞には陸上世界選手権東京大会男子110メートル障害5位入賞の村竹ラシッド（23＝JAL）が選出された。副賞として山下と小田に100万円、村竹に50万円が贈られた。

ゴルフ界では13年の松山英樹、22年の馬場咲希に続く3人目のグランプリ受賞。山下は「この賞をいただけてとても光栄です」と神妙に話した。

小田、村竹と異種競技のアスリートとも交流し「同じ舞台に立てて嬉しいし、もっといろんなことを聞きたい」と刺激も受けた。

国内ツアーで2年連続年間女王に輝き、昨年最終予選をトップ通過して今季から米ツアーに本格参戦した。竹田、西郷、岩井千ら日本勢が勝利を挙げる中、なかなか優勝に手が届かなかった。

しかし8月のAIG全英女子オープンで日本女子6人目のメジャー制覇を果たしツアー初優勝。11月のメイバンク選手権で8打差を逆転し2勝目。日本人3人目となる新人賞のタイトルも獲得した。

「前半は思うような結果は出なかったけど、応援が力になった。1年を通していい報告ができたと思う」。コースや環境の違い、過酷な移動などに戸惑いながらシーズンを戦い抜いて、改めて湧いてきたのが周囲への感謝の気持ちだった。

今年の漢字を聞かれると「感」を選び「いいパフォーマンスをできるようサポートしてくれた家族、チームのみんなに感謝している。この気持ちを忘れずにいつも通りのプレーで来年もいい報告をしたい」と実感を込めた。

飛躍の2025年を「80点」と自己採点。「最後の2試合は納得いく成績ではなかった。上位で戦いたい気持ちがあった」。68位と36位で終えた終盤2試合を反省点に挙げた。

オフの最大の課題は飛距離アップ。「もう5ヤード伸びたら全然違うと思う。一気に伸びないのでコツコツ地道にやることが大事」とトレーニングに励む考えを明かし、米ツアー2年目に向け「今やるべきことをしっかりやって、また来年も優勝を目指して頑張りたい」と決意を新たにした。