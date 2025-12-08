新日本プロレス８日広島大会「ワールドタッグリーグ」Ａブロック最終公式戦で、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬ、ドン・ファレ（４３）組が矢野通（４７）、ボルチン・オレッグ（３２）に３敗目を喫し敗退が確定した。

さも当然のように２代目ディック東郷（ＳＨＯ）、金丸義信を介入させて優位を築いたＥＶＩＬ＆ファレだったが、まさかの展開に足をすくわれた。金丸のウイスキーミストからファレが矢野を丸め込んだところで、場外からＹＯＨがレフェリーの足を引いてカウントを妨害されてしまった。

さらにファレはＹＯＨのウイスキーミストを浴びてしまうと、ボルチンのダイブをキャッチした状態のまま矢野に丸め込まれ３カウントを献上。痛恨の３敗目でブロック突破の可能性が消滅した。

怒り心頭なのはＥＶＩＬだ。「クソが！ ＹＯＨ、テメエ関係ないやろ、コラ！ 俺の大事な公式戦を、あの野郎…ベルトまで見せつけてくれたな、この野郎、ふざけやがって」と、矢野、マスター・ワトとともにＮＥＶＥＲ６人タッグ王座を保持するＹＯＨにロックオン。「アイツの思惑通りにさせるか、この野郎…。なにがＮＥＶＥＲシックスメンで東京ドームだ。テメエなんて顔じゃねえんだよ。やらすわけねえだろ、ボケが」と、来年１月４日東京ドーム大会でのトルネードランボー開催が決定している同王座への年内挑戦を示唆していた。