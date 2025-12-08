日向坂46・松田好花、ラジオイベントで“寝落ち”の観客にツッコミ「寝てるね！ 起きて！」
日向坂46・松田好花が8日、神奈川県・パシフィコ横浜 国立大ホールで、自身初のイベント「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜」を開催。トーク中、観客に思わずツッコむ一幕があった。
【写真】“寝落ち”の観客にツッコんだ松田好花
これは、松田がパーソナリティを務める『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』初の番組イベント。ステージ中央に設置されたラジオブースに着席した松田は、普段と同じく軽快な一人しゃべりで観客を引き込み、友人と横浜の占いに出掛けたエピソードを語っていた。
するとその途中、最前列で寝てしまっている観客を発見。松田は思わず「あ、寝てるね！」と声を上げ、「起きて！ びっくりした今！ 最前（列）だよ？」と呼びかけると、会場は大きな笑いに包まれた。
さらに松田は、「あ〜、びっくりした。『家で聴くスタイルで来て』とは言ったけど、家で聴くみたいに寝落ちされるとさ、びっくりした〜！」と笑顔でツッコミを重ね、会場を沸かせていた。
【写真】“寝落ち”の観客にツッコんだ松田好花
これは、松田がパーソナリティを務める『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』初の番組イベント。ステージ中央に設置されたラジオブースに着席した松田は、普段と同じく軽快な一人しゃべりで観客を引き込み、友人と横浜の占いに出掛けたエピソードを語っていた。
するとその途中、最前列で寝てしまっている観客を発見。松田は思わず「あ、寝てるね！」と声を上げ、「起きて！ びっくりした今！ 最前（列）だよ？」と呼びかけると、会場は大きな笑いに包まれた。
さらに松田は、「あ〜、びっくりした。『家で聴くスタイルで来て』とは言ったけど、家で聴くみたいに寝落ちされるとさ、びっくりした〜！」と笑顔でツッコミを重ね、会場を沸かせていた。