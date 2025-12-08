日向坂46・松田好花、卒業セレモニー開催を発表 自身のラジオイベントで「皆さまの財布が…」
日向坂46・松田好花が8日、神奈川県・パシフィコ横浜 国立大ホールで自身初のイベント「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜」を開催し、卒業セレモニーの開催を発表した。
【写真】自身の口から卒業セレモニー開催を発表した松田好花
これは本編後のアフタートーク内で明かされたもので、卒業セレモニーは2026年1月29日にトヨタアリーナ東京で行われるという。松田は「来月末ということで、あっという間にやってきてしまいますし、皆さまの財布が…」と、この日のイベントに続いての開催を気遣いながらも、「来てくださればうれしい」と呼びかけた。
さらに、卒業セレモニー当日は自身がパーソナリティを務める『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』の生放送日と重なっていることから、構成作家の佐藤満春とともに、事前収録にするか、会場からの中継にするなどと案を出し合い盛り上がる一幕も。ただ松田は「真剣に考えたいです。最後なので。アフタートークのノリで考えたら後悔しそう」として、結論は保留としていた。
