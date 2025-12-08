この服、実は【しまむら】なんです！ デザイン大優勝♡「高見えカーデ」

今回は、「これ【しまむら】なの？」と思わず聞かれてしまいそうな「高見えカーディガン」にフォーカス。コード刺繍のペプラムや、ループ編みの華やぎディテールなど、一枚で着映えが狙えそうなデザインのカーディガンが登場しています。インフルエンサーさんのリアルなコメントとともに、その魅力を紹介するので、この冬頼れる一軍アイテムとしてチェックしてみて。

ふわふわのループ編みで季節感たっぷり

【しまむら】「ループ編みニットカーディガン」\1,969（税込）

ふんわりと立体感のあるループ編みが目を惹くニットカーディガンは、羽織るだけで華やぎが加わる一枚。柔らかな風合いのベージュ系カラーが大人にも取り入れやすく、ほどよく短めな丈なこともあってインフルエンサー@chii_150cmさんも「着回しやすくてオススメです」と太鼓判を押しています。写真ではショートパンツを合わせてブーツで引き締め。

短め丈だからワントーンコーデのメリハリづくりにも◎

@chii_150cmさんが「存在感抜群」とお気に入りのニットカーディガンは、短め丈のおかげで重心が上がり、ロングスカートと合わせてもすっきり見えるのも魅力。ワンピに重ねることで同系色コーデにもメリハリがつき、素材感の違いが立体感を生んでくれています。

刺繍 × ペプラムが大人可愛い！ ダブルジップで印象変化もOK

【しまむら】「コード刺繍ペプラムカーディガン」\2,420（税込）

コード刺繍が映えるペプラムデザインが存在感を発揮する一枚。ブラウンに白の刺繍が映え、ほんのり愛らしさを残しつつ大人らしい落ち着きもキープしています。ダブルジップ仕様だから着丈の調整やシルエットのアレンジがしやすく、このスタイリングでは下を開いてワイドパンツの重い印象を和らげています。

ハリのあるペプラムでレーススカートを品よく引き寄せて

@chii_150cmさんが「ペプラムシルエットで、スタイルアップ効果抜群」と話すように、ペプラム部分がお腹まわりをさりげなくカバーしてくれるのも嬉しいポイント。写真ではレーススカートと合わせることで上品さが引き立つ着こなしに。深みのあるブラウンが淡いスカートを落ち着いた印象に導き、軽やかな色合わせでも大人らしくまとまります。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K