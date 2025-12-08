½©¸µ¹¯»á¡¡»Ø¸¶è½Çµ¤ËAKBºî»ì¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÇºÆµ¯Â÷¤¹¡¡¸½¾õ¤Ë¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤Ç¾®·ªÍ°ÊÎÞ¡Ö²ÝÂê¤¬ÌÀ³Î¤Ë¸«¤¨¤¿¡×
¡¡AKB48¤¬8Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î½©¸µ¹¯»á¡Ê67¡Ë¡¢OG¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¡¢¸½Áí´ÆÆÄ¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê25¡Ë¤é¤¬¡¢½©ÍÕ¸¶¤ÎAKB48·à¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢2005Ç¯12·î8Æü¤Ë·à¾ì¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ20Ç¯¡£½©¸µ»á¤Ï¡¢·à¾ì¥í¥Ó¡¼¤Ë¡ÖI¡Çm¡¡on¡¡your¡¡side¡ÊËÍ¤ÏÌ£Êý¤À¤è¡Ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤Æþ¤ì¡ÖËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤³¤³¤ËÍè¤ëÅÙ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È»×¤¤¤ò´ó¤»¤¿¡£¼«¿È¤âÊüÁ÷ºî²È¤«¤éºî»ì²È¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ50Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¡Ö¤è¤¯20Ç¯¤â½ñ¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â17¤Î²Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Î±äÄ¹¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Ï¡¢4Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤ÇµÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¸½ÃÏ¤ÇºÇ½ª¸ø±é¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿½©¸µ»á¤Ï¡¢1¶ÊÌÜ¤«¤éÎÞ¡£Hulu¤Ç¤âÇÛ¿®¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÀÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢AKB48¤È¤¤¤¦³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç°ìÃÊÍî¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄìÎÏ¤ä¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¤ë¡£AKB¤é¤·¤µ¤¬°ìÈÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¸½¾õ¤ÎAKB¤Ë¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤â¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢¾®·ªÍ°Ê¤Ï¡¢¡Ö¡ÊOG¤È¡Ë¼ÂºÝ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÝÂê¤¬À¨¤¯ÌÀ³Î¤Ë¸«¤¨¤Æ¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£¡ÖÂ´¶ÈÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿·Ð¸³¤òÀäÂÐÌµÂÌ¤Ë¤»¤º¤Ë¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¤È¡¢»Ø¸¶¤â¤â¤é¤¤µã¤¡£½©¸µ»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥ÅùÀ¸¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£ÁÇÄ¾¤À¤·ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤»Ò¡£½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°¤¤»Ò¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤«¤é¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èºà½ªÎ»´ÖºÝ¡¢½©¸µ»á¤Ï¡ÖAKB48¤Î¤Î¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È»Ø¸¶¤Ëºî»ì¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¤¡ÖÎÉ¤±¤ì¤ÐÉ½Âê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤â¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯º£¤ÎAKB¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»Ø¸¶¤Îºî»ìÎÏ¤ÏÁêÅö¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¿±¿¤òÂ÷¤·¤¿¡£»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡ÈAI½©¸µ¹¯¡É¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î·à¾ì¤Ç¤Ï¡¢AKB48·à¾ì20¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÁÒÌîÈø¤ò½é¤á¤È¤¹¤ë¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼48¿Í¤¬¡ÖPARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¡×¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¡¢¤Ò¤é¤ê¡×¤Ê¤É²û¤«¤·¤Î¶Ê¤òÈäÏª¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤é1´üÀ¸¡Ê¼ÄÅÄ¤Ï1¡¦5´üÀ¸¡Ë21¿ÍÃæ17¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö20Ç¯¤Ã¤Æ½Å¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¨¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¡£2025Ç¯¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎAKB48¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Æ¡¢¡ØPARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¡Ù¸ø±é¤·¤Æ¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤ò¤Þ¤¿¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï´¶¼Õ¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£