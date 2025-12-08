小野田紀美大臣、「こんなんニュースにするのやめてくださいよ」と苦言。「親近感があって良いのでは」
小野田紀美経済安全保障担当大臣は12月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。「こんなんニュースにするのやめてくださいよ」と苦言を呈したところ、賛否両論が寄せられています。
【投稿】「こんなんニュースにするのやめてくださいよ」
「個人的には好感度爆上がりです」小野田大臣は7日、「メタトロニオスなんとかクリア…間に合った…」と、ゲームをクリアしたことを投稿。しかし、その話題について記事にしたメディアの公式Xアカウントへ「いやこんなんニュースにするのやめてくださいよ」と苦言を呈しました。続けて「内輪のフォロワー向けに非公式アカウントで呟いているのに呟きや写真を無断転載して公に晒しあげるってどういう神経してるんですか」ともつづっています。
この投稿には「親近感があって良いのではないですか？」「個人的には好感度爆上がりです」「鍵垢にしませんか？」などの声が。一方で「無神経です」「これはちょっとヒドイですね」「もっと問題提起してくれ」といったコメントも寄せられました。
「本日、レベル43になりました」7日には「本日、レベル43になりました」と、43歳の誕生日を迎えたことも報告していた小野田大臣。満面の笑みを浮かべた写真には「お誕生日おめでとうございます」「43歳マジ？あまりにも美しくね」「お肌キレイ!!」など、数多くのコメントが寄せられていました。(文:堀井 ユウ)
