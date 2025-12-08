メンカラ装備は必須...！“推し”に見つけてもらえる「ヘアアレ＆アクセ」って？

推し活中の皆さん、ライブの日の服装やヘアアレは、気あいを入れて準備したいですよね...？そこで今回は、ライブ会場で目を引く「ヘアアクセサリー＆ヘアアレンジ」をご紹介します。現役アイドルからのコメントも掲載！次のライブ参戦の参考になること間違いなしです♡

ライブで目を引くアイテム一覧 気づかれちゃうかも♡ 推し活をする上での目標。それは推しに認知されること！そのための第一歩として、まずは会場で見つけてもらいたい。ステージからも目にとまりやすいアイテム、教えます！

Item カチューシャ 繊細ながら主張もできるお花モチーフが頼れる。 アンジュルム・下井谷幸穂‘s comment 「カチューシャなどで、顔まわりを盛って目立たせて！遠くても近くても目に入るし、なにより

可愛い♡」 CANDY TUNE・南なつ ‘s comment 「ライブ中は頭から胸くらいまでしか見えないことが多いので、ヘアアクセが目に入る！オレンジのコはすぐ見つけちゃうよ♡」 カチューシャ 3,300円／The Girls Society ブラウンタートルニット 4,400円／フリークス ストア（フリークスストア渋谷）イヤーカフ 27,720円／NOMG

Item 可愛いヘアアレ＆メンカラ小物 もりもりのヘアアレを赤いリボンで目立たせて。圧倒的お目立ちな大きめリボン×盛り盛りなヘアアレで、推しに気づかれること間違いなし♡ アンジュルム・橋迫鈴‘s comment 「帽子やヘアアクセなど、顔まわりにメンバーカラーの小物があると、目立ちやすいしすぐ見つけられます！」 CANDY TUNE・立花琴未‘s comment 「やっぱりメンバーカラーをたくさん取り入れてくださると見つけやすいです！とにかく上半身に

たっぷりと♡」 ≒JOY・市原愛弓‘s comment 「ヘアにこだわっている方には自然と目がいきます！『私のために可愛くしてきてくれてありがとう』ってうれしい気持ちになる♡」 赤リボン 4,950円 ／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）その他／スタイリスト私物 撮影／JOJI（RETUNE Rep）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ モデル／中川紅葉、北里琉（ともに本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

中川紅葉

北里琉