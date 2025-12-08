メンカラ装備は必須...！“推し”に見つけてもらえる「ヘアアレ＆アクセ」って？

写真拡大 (全3枚)

推し活中の皆さん、ライブの日の服装やヘアアレは、気あいを入れて準備したいですよね...？そこで今回は、ライブ会場で目を引く「ヘアアクセサリー＆ヘアアレンジ」をご紹介します。現役アイドルからのコメントも掲載！次のライブ参戦の参考になること間違いなしです♡

ライブで目を引くアイテム一覧

気づかれちゃうかも♡

推し活をする上での目標。それは推しに認知されること！そのための第一歩として、まずは会場で見つけてもらいたい。ステージからも目にとまりやすいアイテム、教えます！

Item カチューシャ

繊細ながら主張もできるお花モチーフが頼れる。

アンジュルム・下井谷幸穂‘s comment

「カチューシャなどで、顔まわりを盛って目立たせて！遠くても近くても目に入るし、なにより
可愛い♡」

CANDY TUNE・南なつ ‘s comment

「ライブ中は頭から胸くらいまでしか見えないことが多いので、ヘアアクセが目に入る！オレンジのコはすぐ見つけちゃうよ♡」

カチューシャ 3,300円／The Girls Society ブラウンタートルニット 4,400円／フリークス ストア（フリークスストア渋谷）イヤーカフ 27,720円／NOMG

Item 可愛いヘアアレ＆メンカラ小物

もりもりのヘアアレを赤いリボンで目立たせて。圧倒的お目立ちな大きめリボン×盛り盛りなヘアアレで、推しに気づかれること間違いなし♡

アンジュルム・橋迫鈴‘s comment

「帽子やヘアアクセなど、顔まわりにメンバーカラーの小物があると、目立ちやすいしすぐ見つけられます！」

CANDY TUNE・立花琴未‘s comment

「やっぱりメンバーカラーをたくさん取り入れてくださると見つけやすいです！とにかく上半身に
たっぷりと♡」

≒JOY・市原愛弓‘s comment

「ヘアにこだわっている方には自然と目がいきます！『私のために可愛くしてきてくれてありがとう』ってうれしい気持ちになる♡」

赤リボン 4,950円 ／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）その他／スタイリスト私物

撮影／JOJI（RETUNE Rep）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ モデル／中川紅葉、北里琉（ともに本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

中川紅葉

北里琉