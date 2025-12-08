ツーハッチの“ホリデー”新色登場♡ピオニーレースフロントホックブラが可愛すぎる

インナーブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、人気の“ピオニーレースフロントホックブラ”に待望の新色が登場しました。11/19(水)よりオンラインで販売開始となる今回のカラーは、ホリデー気分を高める「ワイン」と「アイボリー×ローズ」の2色。華やかなシーズンを彩るデザインだけでなく、体にやさしくフィットする機能性も魅力。特別感のあるランジェリーで、冬のおしゃれをもっと楽しんでみませんか♡

華やぐ季節に寄り添う新色デザイン

ピオニーレースフロントホックブラは、芍薬モチーフの総レースにゴールドホックをあしらった華やかなデザインが特徴。

既存の6色に加え、「ワイン」「アイボリー×ローズ」のホリデーらしい2色が新登場し、全8色の豊富なラインナップに。

バイカラーのリボンがアクセントとなり、特別な日の装いにもぴったり。クリスマスムードを高める可愛らしさで気分まで華やぎます。

グンゼのインナーで秋冬の寒暖差を快適に！お悩み別インナー選び

快適さと美しさを叶える優秀設計

フロントホックブラの中でも珍しいアンダー調節機能を採用し、長時間でもストレスなく着用できるのが魅力。

左右からしっかり寄せて固定する構造で、ふっくらしたバストラインを演出します。

また、2本のサイドボーンが安定感を高め、美しい谷間をキープ。背中でホックを留めるのが苦手な方にもおすすめです。A70～H80まで幅広いサイズ展開で、自分にぴったりの1枚が見つかります。

お揃いのレースショーツも可愛い♡

セットのレースバックショーツは、フェイクリボンと繊細なレースが魅力。サイドには隠しゴムがあり、リボンがほどけてもずれにくい安心設計です。

ブラと合わせればより華やかなホリデーランジェリーコーデが完成♪クリスマス特集も公開されているので、この冬のお気に入りアイテム探しにぴったりです。

ホリデーを彩る運命の1枚を見つけて♡

ツーハッチの“ピオニーレースフロントホックブラ&ショーツ”は、デザイン性と機能性のどちらも妥協しない、大人の女性に寄り添うランジェリー。

価格は4,380円～、サイズはA70～H80、カラーは全8色と選ぶ楽しさも魅力です。新色の「ワイン」「アイボリー×ローズ」はこの季節だけの特別な可愛さ♡

自分へのご褒美にも、大切な日のランジェリーにもおすすめです。