バンドのBARBEE BOYSが8日、メンバー4人で再出発することを公式サイトで発表しました。

BARBEE BOYSは男女のツインボーカル、ギタートリオにサックスを乗せたバンドサウンドで、1984年にシングル『暗闇でDANCE』でレコードデビュー。1992年に解散するも、ライブへの出演依頼や番組出演をきっかけに度々再結集していました。そして2019年にバンド活動を再開しました。

しかし、公式サイトによると「小沼俊明（Dr）は先の公演をもって勇退。『BARBEE BOYS 4PEACE』は、KONTA、杏子、いまみちともたか、ENRIQUEの4名により、 BARBEE BOYSの楽曲を再構築してお届けする、新たな形だ」と発表しています。

また、同時にボーカルでサックスを担当しているKONTAさん（65）について「不慮の事故により命を落としかけるも、持ち前の生命力でボーカリストとしての再起を果たす」と報告。KONTAさんは自身の公式サイトで「過日、 不測の事態に陥り、 医師から 『命は永らえない』 と告げられたものの、 生き延びてしまった！…とはいえ四肢は完全麻痺」とコメントを発表しました。続けて「肩から上しか使い物にならないのではただの帽子掛けなので、 せめて唄うことにした。『BARBEE BOYS 4PEACE』 では、 サックスこそ吹けないが、 おれの変わり果てた姿と変わらぬふてぶてしさをお楽しみいただくため、 もっか錬成の日々である」と、現状をつづっています。