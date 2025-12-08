AKB48à20¼þÇ¯á£µÆü´ÖÏ¢Â³£·¸ø±é¤ò´°Áö¡¡Áí´ÆÆÄÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ö·à¾ì¤òÂçÀÚ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
AKB48·à¾ì20¼þÇ¯ÆÃÊÌµÇ°¸ø±é¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î·à¾ì¸ø±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿8Æü¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÎÀìÍÑ·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
4Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¸ø±é¤ò½ª¤¨¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤â¤¢¤ë·à¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢Áí´ÆÆÄÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê25¡Ë¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ20¼þÇ¯¤Î»×¤¤¡¢20Ç¯¤ÎAKB48¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡Ê33¡Ë¤é¥°¥ë¡¼¥×¤Î1´üÀ¸16¿Í¤È¡¢1.5´üÀ¸¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ê39¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Ê÷´ß¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿·à¾ì¤Ë½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¶Ã¤¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎAKB48¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÏOG¤â´Þ¤á¤Æ¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£ÁÒÌîÈø¤Ï¡ÖºòÆü¤Þ¤ÇÉðÆ»´Û¤Ç6¸ø±é¡£¼¡¤ÎÆü¤Ë·à¾ì¸ø±é¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê²¹¤«¤¤¶õµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·à¾ì¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö1´üÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬1¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢21Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤â·à¾ì¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡Ú»ûËÜÍùµ±¡Û