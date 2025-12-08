カワサキ「斬新4脚モビリティ」製品化！ 本格悪路性能×「バイク技術」が融合した「スゴいマシン」35年にデビュー！ 2030年「サウジアラビア・リヤド万博」会場で採用目指す

カワサキの「未来の乗り物」実現なるか!?

川崎重工は2025年12月3日に、新感覚のオフロードパーソナルモビリティ「CORLEO（コルレオ）」について、製品化に向けた開発をスタートさせたと明らかにしました。

このモビリティは、2025年の日本国際博覧会（大阪・関西万博）で展示され、大きな注目を集めたものです。

サウジアラビアを走るCORLEO（イメージ）／画像：川崎重工

CORLEOは、同社が持つロボット事業とモーターサイクル事業の技術を融合させて実現を目指す、4脚型のオフロードパーソナルモビリティです。2025年の大阪・関西万博において、未来社会ショーケース事業「フューチャーライフ万博・未来の都市」でコンセプトモデルが初めて公開されると、SNSで累計約12億リーチを達成するなど、大きな反響を呼びました。

その主な特長として、ロボティクス技術が生み出す4脚ならではの優れた悪路走行性能と、モーターサイクルで培われた高い操縦性および安定性の両立が特筆すべき点です。

特に後脚部には、モーターサイクル開発で培ったスイングアーム機構が活用されており、それぞれの脚が独立して上下に動くことで路面からの衝撃を効率良く吸収します。これによって、ライダーは進行方向の地形を確認しやすい安定した姿勢を保つことができます。

操縦は乗馬のように重心移動で行い、サポート機能も備えることで、誰でも簡単に山岳地帯や水場といった難地形を安全に走行できることを目標としています。動力源には、環境への配慮から「水素」を燃料とする「水素エンジン」で発電する構造を採用しています。

この開発は社長直轄のプロジェクトとして進められ、専任組織として「SAFE ADVENTURE事業開発チーム」が新設されました。2030年に開催が予定されている「サウジアラビア・リヤド万博」で会場内モビリティとしての採用を目標に掲げると同時に、2035年の製品化に向けた開発に取り組んでいくとしています。

また、CORLEOの製品化を実現するにあたり、4脚型モビリティの乗車体験を可能にするライディングシミュレータの開発も同時に行われます。このシミュレータは2027年中の完成を目指しており、開発の過程で得られる3Dモデルやモーションデータを含むシステム全体を、将来的にはゲームやeスポーツ業界へ展開することも視野に入れています。

CORLEOの開発は、「SAFE ADVENTURE」というコンセプトの中核をなすプロジェクトとされています。これは、誰もが安全に安心して山岳地を楽しめ、山岳事故ゼロを目指すという考え方です。このコンセプトに基づき、天候や気温、路面状況、さらには野生動物の出現といった情報を検知し、スマートフォンなどのデバイスを通じて安全なルートを案内するナビゲーションシステムの開発も進められています。

この「SAFE ADVENTURE」の取り組みは、川崎重工グループが掲げる「グループビジョン2030」における3つの注力フィールド、「安全・安心リモート社会」、「近未来モビリティ」、「エネルギー・環境ソリューション」のすべてに合致しています。同社は本事業を通じて、自然と調和を図りながら、誰もが安全・安心して山岳地帯を楽しめる社会の実現に貢献していく考えです。