歌手のDAIGOさん（47）が5日、おもちゃメーカーのイベントに登場。長年活躍する秘けつについて、おなじみの“DAI語”で明かしました。

DAIGOさんは、1970年に発売されたミニカーシリーズ『トミカ』の55周年を盛り上げるイベントにゲストとして招かれました。商品の思い出を聞かれると「僕が生まれたころからありますから、遊ばさせてもらいました」と振り返り、「（1歳11か月の）息子はめちゃくちゃ大好きですし、5歳の娘もいるんですけどお姉ちゃんもハマってきて」と、息子と娘がトミカに夢中であることを明かしました。

また、長く活躍する秘けつについて聞かれると「RIG（礼儀）」と“DAI語”で回答。「当たり前のことなんですけど、挨拶するとかリスペクトをもって先輩たちとコミュニケーションを取ったり、礼儀が大事かなと思います」と語りました。

続けて「あとは、調子に乗らない」と話し、「自分一人でここまで活動できていたわけじゃないので。いろんな方の支えがあったりとか。僕の場合だと、おじいちゃんが元総理大臣っていうきっかけで（テレビに）出たりとか、妻が女優だったりとか。そういう人に助けられてますよね」といろんな人に助けられていると明かしました。

行われたのは、『TOMICA OWNERS MEETING』オープニングセレモニー。DAIGOさんは佐藤和奏さん（19）と共に登場しました。