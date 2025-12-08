AKB48が4日から7日にかけて、グループ結成20周年を記念したコンサートを日本武道館で開催。前田敦子さんや大島優子さん、高橋みなみさんら卒業メンバーが大集結し、パフォーマンスを披露しました。

4日間で6公演が行われた『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館』は、現役メンバー48人と移籍メンバー・卒業生ゲスト194人の総出演者数242人が参加し、会場を盛り上げました。

5日の『20周年記念コンサート Part1』は、卒業メンバーの篠田麻里子さんがセンターを務めた曲『上からマリコ』で開幕。篠田さんがリフターで登場し「つぶすつもりで来てくださーい！」と自身が選抜総選挙で残した名言であおり、会場全体に一気に火をつけました。

続いて、出演発表されていなかった島崎遥香さんがサプライズ登場。同じく自身のセンター曲『永遠プレッシャー』を歌い始めると、会場が揺れるほどの歓声が駆け巡りました。

さらに、松井珠理奈さん・北川綾巴さんを中心にSKE48楽曲『パレオはエメラルド』、山本彩さん・渡辺美優紀さんらがトロッコに乗りながらNMB48楽曲『ナギイチ』と、各グループの歴史を彩ってきた代表曲を立て続けにパフォーマンス。そして、高橋みなみさんもステージに加わり『少女たちよ』を披露すると、オープニングからお祭り騒ぎの大熱狂となりました。

終盤には、山本彩さんによるギターの生演奏にのせて『365日の紙飛行機』を大合唱。そして『僕の太陽』で本編を締めくくりました。

6日の『20周年記念コンサート Part2』は、冒頭から高橋みなみさん・小嶋陽菜さん・峯岸みなみさん・柏木由紀さん・指原莉乃さんがステージに登場。高橋さんによる「AKB〜！」の掛け声が響き渡り、『RIVER』で勢いよくスタート。さらに、横山由依さんらも加わり『重力シンパシー』、『10年桜』などライブチューン4曲を披露しました。

中盤には、高難度のダンスナンバー『根も葉もRumor』を披露すると、パフォーマンスを終えるやいなや卒業メンバー全員が息を切らしながら倒れ込む様子も。高橋みなみさんは「ちょっとマジでね。1時間ぐらい休憩がいる」とコメントし、会場を笑わせました。

アンコールでは、全員で『恋するフォーチュンクッキー』を披露。そして、4代目総監督の倉野尾成美さんは「この先もAKB48がみなさんの青春の中にあり続けられるように頑張ります！」と意気込みを語りました。

7日の『20周年記念コンサート Part3』は、シルエットで浮かび上がった前田敦子さんがそっと語りかけるように『桜の木になろう』を歌い始め、高橋みなみさん・板野友美さん・篠田麻里子さん・峯岸みなみさん・小嶋陽菜さんと第1期生が歌いつなぐように登場。

続く『フライングゲット』では柏木由紀さん・指原莉乃さんが、現役メンバーから小栗有以さん・倉野尾成美さん・伊藤百花さんら8人が加わり、会場は熱狂につつまれました。

終盤に披露した『言い訳Maybe』では、前田敦子さん・大島優子さんが「優子ちゃん〜！」、「あっちゃん〜！」と声を掛け合い、2人がセンターに並ぶと、会場は歓喜の渦に包まれました。その後のMCで、高橋みなみさんは「敦子と優子が向き合うところやばかったよ」と大興奮。

そして、本編最後は大島さんをセンターに『ヘビーローテーション』を披露。大島さんの「ワン・ツー・スリー・フォー！」の掛け声、そして大島さんと前田さんが顔を近づけて歌うおなじみのシーンに会場の盛り上がりも最高潮となりました。

アンコールでは、『桜の花びらたち』を大合唱。高橋みなみさんは倉野尾成美さんの肩をたたき「ここからだ！ 頑張ってね！ 絶対にみんななら良い21年が始められると思います！」とエールを送り、ステージを後にしました。