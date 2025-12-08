フィギュア界のニューヒロインが快進撃を続けています。フィギュアスケートのグランプリファイナルで新潟市出身の中井亜美選手が初出場ながら2位に入り、オリンピック出場に大きく前進しました。

■トリプルアクセルの着氷乱れるも…ショートで3位に！

12月4日から7日まで愛知県で行われたフィギュアスケートグランプリファイナル。





■中井選手が憧れる浅田真央さんが会場に！

来年2月のミラノ・コルティナオリンピックの代表選考に大きく関わるこの大会に出場したのが新潟市出身の17歳・中井亜美選手です。シニアデビュー戦となったグランプリシリーズ第1戦で初優勝すると、第3戦でも表彰台に上るなど快進撃を続けています。多くの報道陣が駆けつけた3日の公開練習では…【中井亜美 選手】「やはり相当緊張するだろうなというのは自分で分かっていたので練習から緊張感を作り出すようにしている。練習してきたことがしっかり出せるように頑張る」こう話し、グランプリファイナルに臨んだ中井。大会2日目に行われたショートプログラムではトリプルアクセルの着氷が乱れたものの、持ち前の修正力で見事3位に入りました。

そして、6日に行われた女子フリー会場には、バンクーバーオリンピック銀メダリストの浅田真央さんの姿が。実は中井…



【中井亜美 選手（2023年）】

「小さい頃に、たまたまテレビで浅田真央さんが滑っているのを見て、そこでトリプルアクセルを飛んでいた。それが自分のスケートを始めるきっかけになった」



トリプルアクセルを武器に世界を魅了した浅田真央さんに憧れてスケートを始めた一人。浅田さんのスケート教室に参加し、直接指導を受けたこともありました。



その浅田さんと同じトリプルアクセルを武器に快進撃を続けています。



【浅田真央さん（2023年）】

「とても若くて、これから頑張ってほしいなという選手。トリプルアクセルも跳べるということで、私自身、これから頑張ってほしいなと思っている選手の一人。中井亜美さん、これからも応援しています」



2年前には浅田さんからの応援メッセージも受け取っていました。

■トリプルアクセルを成功させ日本人トップの2位に！

【中井亜美 選手（フリー滑走前）】

「真央ちゃんのために頑張るくらい頑張る」



憧れの真央さんが見守る中、リンクに立った中井。演技が始まると17歳とは思えない堂々とした滑りで会場を魅了します。



浅田さんの前で代名詞のトリプルアクセルを成功させると、その後、トリプルルッツでミスがあったものの、勝負強さを遺憾なく発揮！



中井はフリーで146．98をたたき出し、日本人トップの2位に輝きました。



【中井亜美 選手】

「正直、不安がすごく大きかったが、最終的に自分を信じてあげることしかできないので、自信を持つということだけを考えて今回挑んだ」



夢のオリンピック出場に大きく近づく結果となりましたが…



【中井亜美 選手】

「次が本当に一番大事な試合だということは自分で分かっているので、次はノーミスの演技をしたいし、今回のようなトリプルアクセルがショートからしっかり着氷できるよう頑張りたい」



オリンピック代表は12月19日に始まる全日本選手権を経て決まります。