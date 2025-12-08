新潟県加茂市の住宅街で12月8日、体長50cmほどのクマが出没しました。クマは一時、民家の軒下にとどまりましたが、その後、捕獲されました。このクマの出没による被害はありませんでした。

【記者リポート】

「加茂市下高柳の住宅街。こちらの一角でクマが目撃されたと言うことです」



8日朝、体長50cmほどのクマが目撃されたのは、加茂市下高柳にある民家の敷地内です。





【クマが出た家の住人】「家にいたら、みんなが並んでうちのほうを指さしていて、サルがいたかなと思って戸を開けたら、みんなが『ドア開けないで。来るな、来るな』と言っていって」警察によりますと午前10時前、加茂市から「子グマ1頭を目撃した。民家の床下に潜り込み、今もいるみたいだ」と通報がありました。【クマが出た家の住人】「恐ろしい。遠くでばかり聞いていたけど、身近にあるなんて」こちらは午前9時半頃に撮影されたクマの映像。地面に顔をつけ、木の下で何かを食べているようにも見えます。【第一発見者の女性】「初めて見たのでびっくりはしたが、サイズがそんなに大きくなかった。最初に気づいた時は（木に）上っていて、それで目に入った。その後、すぐ下に降りてきて、木の下に落ちている実を食べていたのか」近くに住む人たちによれば、民家に植えてあるザクロを食べていたというクマ。【記者リポート】「クマはこちらの木を上ったり、下に落ちた実を食べたりしたあと、軒下に隠れたということです」クマは一時、民家の軒下にとどまっていたということです。警察や加茂市、猟友会が協議して檻の設置など捕獲作業に取り組んだ結果、午前11時すぎ設置されたワナでクマは捕獲されました。このクマの出没による被害はありませんでした。【近くに住む人】「こんなところに出るのかと思った。まさか、こんなに近くにとは思っていなかった。寒くなっても車庫の中でシャボン玉をしたりして遊んでいるが、それもできないかなと思った」雪が降り始める時期になっても出没が続くクマ。加茂市では12月に入ってからも4件のクマの目撃情報が寄せられていて、市は引き続き注意・警戒を呼びかけています。