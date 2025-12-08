【ストックホルム＝長尾尚実】今年のノーベル賞を受賞する坂口志文（しもん）・大阪大特任教授（７４）（生理学・医学賞）と北川進・京都大特別教授（７４）（化学賞）が７、８日、スウェーデン・ストックホルムでそれぞれ受賞記念講演を行った。

２人は研究モットーや家族への感謝の気持ちを語り、会場は大きな拍手に包まれた。

坂口さんは７日にカロリンスカ研究所で開かれた記念講演に登壇。過剰な免疫反応を抑える「制御性Ｔ細胞（Ｔレグ）」を発見した経緯について英語で解説し、「Ｔレグの働きをコントロールすることで、自己免疫疾患やがんなどを治療したり、臓器移植後の拒絶反応を抑えたりすることが可能になる。Ｔレグは医療応用の段階に入ろうとしている」と語った。

講演の終わりには、妻、教子（のりこ）さん（７２）の名前を挙げ、「妻は人生のパートナーであり、共同研究者でもある。妻をはじめ、多くの人の貢献に感謝したい」と締めくくった。

ストックホルム大で８日講演した北川さんは、自ら開発し、様々な気体を貯蔵・分離できる多孔性材料「金属有機構造体（ＭＯＦ（モフ））」をデザインした西陣織のネクタイ姿で臨んだ。

西陣織のオリジナルネクタイなどを手がける１９４０年創業の「ネカド」（京都市）に特注した品で、同社の根角勇輝専務（４３）によると、受賞決定後の１１月、北川さんから「ストックホルムで着用する特別仕様のネクタイを作ってほしい」と依頼を受けた。

通常は２〜３か月かけて製作するが、北川さんの出発に間に合わせるため、京都の職人らが１か月で仕上げたという。

講演で北川さんは、研究のモットーである中国の思想家・荘子の言葉「無用の用」を紹介。一見無駄なものにも価値があるという意味で、研究を始めた当時、役に立たないとされた実験材料がＭＯＦの開発につながり、微小な穴の開いたＭＯＦに気体を出し入れできる役割があることに気づいたエピソードを披露した。

温室効果ガスの二酸化炭素を回収するなど、様々な種類のＭＯＦが開発され、国内外で商業化が進んでいる現状にも触れ、「気体を自在に扱えるようになれば、必要な資源が簡単に手に入る社会を実現できる」と力を込めた。

授賞式は１０日（日本時間１１日未明）に開かれる。（２人の講演要旨は読売新聞オンラインに掲載）

◇

狙った気体を吸着させたり分離したりできる多孔性材料「金属有機構造体」（ＭＯＦ（モフ））の開発で、今年のノーベル化学賞を受賞する北川進・京都大特別教授（７４）が８日、スウェーデンのストックホルム大で「Ｔｈｅ Ｕｓｅｆｕｌｎｅｓｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｕｓｅｌｅｓｓ」（無用の用）と題した受賞記念講演を行った。講演の要旨は以下の通り。

１９世紀の産業革命は石炭、つまり固体の化石燃料を利用することから始まり、２０世紀には液体の石油、２１世紀には天然ガスが台頭した。固体から液体、そして気体へと変わってきているが、人類はまだ気体をうまくコントロールできているとは言いがたい。

世界では資源が枯渇し、地球温暖化が加速するなど多くの課題に直面している。気体を自在に扱えるようになれば、大気中から必要な資源が簡単に手に入る社会を実現できる。

内部に微細な穴があいた多孔性材料は、紀元前から活性炭が使われ、１８世紀には鉱物のゼオライトが利用されるようになった。そして我々は今、ＭＯＦという材料を手に入れた。ＭＯＦは微細な穴の中に、二酸化炭素など大気中の様々な気体を吸着できる。まさに今、必要とされる技術だ。

中国の思想家・荘子は「無用の用」を説いた。「役に立たないように見えるものも、実は役に立つ」という意味だ。この言葉を、１９４９年にノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹博士が著書の中で紹介している。ＭＯＦが作り出す穴は、まさに「無用の用」だ。

ＭＯＦは、有機分子と金属イオンを組み合わせることで合成できる。当初は、あまり役に立たないと考えられていた「１価銅イオン」を用いて合成された。

最初は穴の存在に気づかなかったが、化合物の構造計算のために訪れた京大の大型計算機センターで、学生が待ち時間の間に「穴があいています」と言い出した。これが、穴に着目して研究する第一歩となった。

ＭＯＦの構造は柔軟で、中に入る分子に合わせて形を変えられる。その結果、爆発性が高いアセチレンガスを安全に吸着させることなどが可能になった。

現在、ＭＯＦを扱うスタートアップ（新興企業）は世界に５５社以上あり、商業化が進んでいる。今や、気体が金（ゴールド）になる時代に向かっている。ＭＯＦは酸素、炭素、水蒸気など、どこにでもあるものを資源に変える未来を実現しようとしている。

この研究は、私１人ではできなかった。多くの仲間や共同研究者、そして家族に心から感謝したい。