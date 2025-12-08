Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Í§Ã£¤ÎÈà»á¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ë¤·¤¿¤é¡×
¡¡·ëº§¤·¤¿¤¤34ºÐ¤ÎÈþ¿Í¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÈà»á¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ë22ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼«Í³ËÛÊü¤Ê¸ÀÆ°¤ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¡Ö¹¥¤¤Ë¤·¤¿¤é¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬Êò¤ì¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ê¿åÃå»Ñ¤â¡Ë
¡¡ABEMA¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£2Ç¯¤Ö¤ê¡¢5¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤Ë¤Ï6ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÃË½÷·×12Ì¾¤¬»²²Ã¡£¥·¡¼¥º¥óºÇÄ¹¤Î20Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î3Ì¾¡£
¡¡º£²ó¤Î¶¦Æ±À¸³è¤Ç¥µ¥ä¥«¡Ê34ºÐ¡¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢¡È¤ª»î¤·ÇË¶É¡É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µÎø¿Í¡¦¥À¥¤¥·¥í¥¦¡Ê30ºÐ¡¿¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¡Ë¤òÁÛ¤¤¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£¥µ¥ä¥«¤¬·ëº§¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥À¥¤¥·¥í¥¦¤ÏÀ¸ÅÄÅÍ¿¿»÷¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡¢¶¦Æ±À¸³è¤Ë»²²Ã¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤«¤éÂç¿Íµ¤¤Ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥¤¥é¡Ê22ºÐ¡¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦Æ±À¸³è9ÆüÌÜ¡¢¥µ¥ä¥«¤Ï¥¢¥¤¥é¤ÈÊ¢¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤Ù¤¯¡¢Èà½÷¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥Ê¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢Ì©¤ÊÏÃ¤·¤Þ¤¹¤«¡©¤É¤¦¤è¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¥µ¥ä¥«¡£¥¢¥¤¥é¤ÏºÇ½é¤³¤½¡Ö²¿¤¬¡©¡×¤È¤È¤Ü¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥µ¥ä¥«¤¬¡Ö¥À¥¤¥·¥í¥¦¤É¤¦¡©¡×¤ÈÃ±ÅáÄ¾Æþ¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©º£¤Ï¥À¥¤¥·¥í¥¦¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¸À¤Ã¤¿¡£¥µ¥ä¥«¤È¥¢¥¤¥é¤ÏÆ±¤¸Éô²°¤Ç¿²µ¯¤¤·¡¢¥Ù¥Ã¥É¤âÎÙ¡£¥À¥¤¥·¥í¥¦¤òËº¤ì¤é¤ì¤º¡¢¶ì¤·¤à¥µ¥ä¥«¤Î»Ñ¤ò¡¢¥¢¥¤¥é¤Ï¤¹¤°Â¦¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Ø¤Î¹¥°Õ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¥¢¥¤¥é¤Ë¡¢¥µ¥ä¥«¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¬¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Î¤³¤È¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£Éô²°¤Ç¥Ó¡¼¥Ó¡¼µã¤¤¤Æ¤ë¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥¢¥¤¥é¤Ï¡Ö»ä¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÉáÄÌ¤Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È¼«¿È¤ÎÎø°¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¥µ¥ä»Ð¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤Ï¥À¥¤¥·¥í¥¦¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò²þ¤á¤ÆÅÇÏª¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥µ¥ä¥«¤¬¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥é¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿´¶ì¤·¤¯»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿¼¹ï¤Ê¥à¡¼¥É¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¡¢¥¢¥¤¥é¤Î´é¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥ä¥«¤Î´¶¾ð¤òµÕÉï¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥µ¥ä¥«¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤¦¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥Á¥¯¥ê¤È¸À¤¦¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤¬°ìµ¤¤ËÄ¥¤êµÍ¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎMC¿Ø¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«ÉÝ¤¤¤Í¡×¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥¤¥é¤¬¡ÖµÕ¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¡£¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¥À¥¤¥·¥í¥¦¤¯¤ó¤Î¤³¤È¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥µ¥ä¥«¡£¼¡¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¤¥é¤Ã¤È¤¹¤ë¤«¤â¡×¤È²×Î©¤Á¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¡Ö½÷»Ò¤ÎËÜ²»¥È¡¼¥¯¡×¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¼¡¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡±óÎ¸¤Ê¤·¤ÎËÜ²»¥È¡¼¥¯¤Ï¤½¤Î¸å¤âÂ³¤¡¢¥¢¥¤¥é¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤â¤¦·è¤á¤¿¤«¤é¡£¥µ¥ä»Ð¤ß¤¿¤¤¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤ë²Ë¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¤È¡¢¥µ¥ä¥«¤Ï¡ÖÌÂ¤¦¤Ã¤·¤ç¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï·ëº§¤À¤«¤é¡£¼ã¤¤¤¦¤Á¤ÏÍ·¤Ù¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÇ¯Îðº¹¤òµó¤²¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¿ØÆâ¤Ï¡Ö¤¹¤²¡¼¤Ê¡×¤È¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¡£¥µ¥ä¥«¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¡Ö¤·¤«¤â°ì²ó¤ê²¼¤Ç¤¹¤è¡£ÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Þ¤Ã¤¹¤°¡Ø»ä¤¤¤¯¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤À¤Ê¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥¢¥¤¥é¤ÎËÜ²»¥È¡¼¥¯¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤é¤º¡¢Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö¸µ¥«¥Î¤ÎÁ°¤Ç¤è¤¯Ãý¤ì¤ë¤Ê¡Ä¡×¤È¶Ã¤¡¢¤µ¤é¤Ë¿ØÆâ¤«¤é¡Ö12ºÐ²¼¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ë¤·¤¿¤é¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Æ£ÅÄ¤â¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Á¤ã¤¦¤±¤É¤Ê¡×¡Ö»ä¤À¤Ã¤¿¤é°ì²ó¿åÉ÷Ï¤¤ËÄÀ¤á¤Þ¤¹¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËËÜ²»¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£