12月8日(月) 寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、中国軍機のレーダー照射について意見を交わした。

この事案は圧倒的に日本に有利

寺島アナ「防衛省は昨日、沖縄本島南東の公海の上空で、おととい6日午後に中国海軍の空母「遼寧」を発艦した戦闘機から、対領空侵犯措置を実施中の航空自衛隊の戦闘機が、2回にわたってレーダー照射を受けたと発表しました。中国軍機から自衛隊機がレーダー照射された問題を防衛省が公表するのは初めてです。不測の事態を招きかねない危険な行為だとして、日本政府は外交ルートを通じて中国側に抗議しました。高市総理の国会答弁を巡って日中間の緊張が高まる中、中国が日本に圧力をかける狙いがあった可能性がある、このように読売新聞が伝えています。中国のこの動きですが、上念さん、これはどうご覧になってますか？」

上念「ますます常軌を逸してきましたね。メンヘラの彼女とか、ガラスのハートを持っている心が安定しない人みたいな風に表現されますけど。あと巨大な嬰児。巨大なオチビサンみたいに言われますけども、まさにそんな感じですね、国会答弁をめぐっては、日本政府は何度も説明していて、これまでの立場と変わりませんよといってるんですが、「日本が侵略してくる」というプロパガンダか妄想だかに憑りつかれていて、だからといってレーダー照射していいなんていうことにはならないですよ。どうも、現場の暴走だったっぽいんですけど、まだわかんないです。断定はできないです。外交部は知らなかったんじゃないかなみたいなね。また、韓国の駆逐艦がレーダー照射をやったときと同じ言い訳してますよね。「日本が威圧してきた」って。だからといって攻撃用の射撃管制レーダーを照射して良いとはなりませんからね。ロックオンするってことは、もうほぼ撃墜って意味ですからね。非常に危険な行為なんで、こういうのはやめたほうがいいですよ。日本政府も発表早かったですね」

寺島「そうでしたね。深夜に発表したんですね」

上念「発生してから10時間ぐらいで発表しているんです。これはなんでかっていうと、この事案は圧倒的に日本に有利だからですよ。常軌を逸してるじゃないですか。中国はこんなに頭がおかしいの？みたいな感じになってますよね。世界各国の企業も「チャイナリスクを意識しなきゃいけねーな」みたいなモードになればなるほど、チャイナにとっては逆効果なんじゃないかなと思います。これを習近平が指示してやってるとは思えないんですけど、この後、レーダー照射したパイロットが英雄扱いされるような展開になると、これは習近平の命令だと。そうじゃなく、影で責任者とパイロットが処分されるとか「お前、ええ加減にせぇよ」みたいなことを内々に言われるというようなことがあると、これはおそらく暴走だったのではないかと思います」