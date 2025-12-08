新日本プロレス８日広島大会「ワールドタッグリーグ」Ａブロック最終公式戦で、後藤洋央紀（４６）、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４３）の「毘沙門」が鷹木信悟（４３）、ドリラ・モロニー（２８）組から５勝目を挙げ、準決勝（１０日、長崎）に進出した。

勝ったチームがブロック突破を決める大一番は、互いに一歩も譲らない意地の張り合いとなった。毘沙門は後藤がＷＡＲ ＤＲＡＧＯＮＳ（合体式ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ）で大ダメージを負ったが、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩのカットが間に合い九死に一生を得る。

モロニーへのサンドイッチキックで反撃に転じた毘沙門は、磔の刑からＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩのドラゴンスープレックスで鷹木を場外へ追いやる。孤立したモロニーにデンジャラスニーブラをさく裂させると、最後は必殺の合体技・消灯で激闘に終止符を打った。

Ａブロックは全公式戦終了時点で毘沙門と辻陽太＆ゲイブ・キッドが勝ち点１０で並び上位２チームが確定。直接対決で勝利している毘沙門が１位突破が決定した。試合後のリング上で後藤は「優勝まであと２つか。毘沙門は４回目の優勝という、誰も成し遂げていないことを成し遂げたいと思います」とマイクアピールした。

さらにＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩは２０１６年９月広島大会でのケニー・オメガ戦の前日にぎっくり腰になりながら、痛み止めをうって試合に臨んだエピソードを披露。「俺は這ってでもこのリングに上がろうと思った。そしたらどんどん痛みが引いてきて、普通に試合ができました。何が言いたいかというと、目の前が絶望であったとしても、諦めずに歩いていったら絶対に希望があるんだって、俺はその時、気付きました。これからの新日本プロレスにすごく大事な言葉だと思う…希望」と力説すると、ＹＯＨ、松本達哉とともに「希望に満ちたざんまい」を披露して大会を締めくくっていた。