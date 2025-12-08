¡Úµð¿Í¡Û¾¾ËÜ¹ä¤¬Áª¼ê²ñ¡¦Éû²ñÄ¹¤ËÁª½Ð¡Ö¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¡×
¡¡Ï«ÁÈ¡¦ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤Ï£¸Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÇÄê´üÂç²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£µð¿Í¡¦¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤Ï¿·¤¿¤ËÉû²ñÄ¹¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢À¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·²ñÄ¹¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¾¾ËÜ¹ä¤Ï¿·²ñÄ¹¤Î¶áÆ£¤ÈÆ±³ØÇ¯¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î£±£±Ç¯¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼ã¼ê»þÂå¤«¤é¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÁÍ§¤È¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡ÖËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¥ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿È¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¾ï¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢µå³¦¶þ»Ø¤Î¹ªÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¶áÆ£¤Î¤³¤È¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÄ¶°ìÎ®¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¸·¤·¤¤¤³¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢ËÍ¤¬¸«¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¥È¥Ã¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁª¼ê²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£