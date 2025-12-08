ジョニー･デップ、5時間遅れでイベント進行 翌日のステージでは「深く深く深く深く感謝」
映画『チャーリーとチョコレート工場』や『パイレーツ･オブ･カリビアン』シリーズなどで知られる、ハリウッド俳優のジョニー･デップさんが7日、千葉・幕張メッセで開催された世界最大級のポップカルチャーイベント『東京コミックコンベンション 2025』のセレブ・ステージに登場し、ファンに感謝を伝えました。
ジョニー･デップさんは、『東京コミコン 2025』で最終日のセレブ・ステージだけでなく、6日と7日の2日間、ファンとの撮影会やサイン会を行いました。公式サイトによると、6日には撮影会とサイン会あわせて6回が予定されていましたが、東京コミコンの公式Xで午後6時ごろ、「ジョニーデップ氏のサイン会・撮影会が5時間遅れで進行中となります」と発表。その後、午後10時半ごろには翌日への振り替え対応や払い戻しを希望する方への案内が出されていました。
そして、イベント最終日でもある翌7日にも、公式Xでは「ジョニーデップ氏のサイン会・撮影会が大幅に遅れております。協議した結果、本日のプログラムが終了後、18時以降も対応いたしますが、延長時間につきましては未定となります」と発表されていました。
さらに、7日のセレブ・ステージは当初、午後1時に開始される予定でしたが午後4時半開始に変更されるなど、これら一連がSNS上で話題となりました。そして、ステージに登場したジョニー･デップさんは「皆さんに本当に深く深く深く深く感謝したいです。本当に皆さんとても温かくて親切で寛容で、ずっと力強くサポートし続けてくれました。ありがとうございます」と感謝しました。
■プレゼントに喜びの表情も
さらに、ジョニー･デップさんの出演作で吹き替えを多数務めたことがある声優の平田広明さんがゲストとして登場。平田さんは「知り合いの漫画家がデップ氏のためにデザインしてくれました」と話し、特製ののれんをプレゼント。ジョニー･デップさんはうれしそうな表情を見せ、のれんの裏に隠れて見せるなど、おちゃめな一面を見せました。そして最後には、「こんなにも僕のために人が集まってくれたなんて信じられません。本当にうれしいです。もしかしたら僕は入院していて、夢を見ているのかもしれませんね…。君たちは僕のここ（心）にいます。本当にありがとうございます、大好きです」とメッセージを残し、ステージを締めくくりました。