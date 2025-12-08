東方神起のチャンミンさん（37）が初となる全国ソロコンサートツアーを完走。7日の公演には親交の深いSUPER JUNIOR・キュヒョンさん（37）がアンコールにサプライズ登場し、『女々しくて』などのコラボカバーを披露しました。

今回開催されたのは20周年にして初めてとなる全国ソロコンサートツアー『CHANGMIN from 東方神起 CONCERT TOUR 〜The First Dining〜』で全国20公演のチケットはすべて即完売。累計約6万5千人（レコード会社発表）を動員しました。

■SUPER JUNIOR・キュヒョンがサプライズ登場

コンサートは”The First Dining”のタイトルにちなみ、楽曲をコース料理のメニューに見立てて1曲1曲を”美味しくいただいてほしい”という思いが込められたということです。そのため生バンド演奏やアコースティックなど多様なセットリストで構成されており、『TOYOTA ARENA TOKYO』での追加公演では、WANDSの『世界が終るまでは…』をカバーするなどホール公演より5曲が新しく披露されました。

さらに、7日の公演ではチャンミンさんとも親交の深いSUPER JUNIORのキュヒョンさんがアンコールにサプライズ登場。ゴールデンボンバーの『女々しくて』などの楽曲をコラボカバーしました。