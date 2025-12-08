日経225先物：8日22時＝60円安、5万530円
8日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円安の5万530円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万581.94円に対しては51.94円安。出来高は2103枚となっている。
TOPIX先物期近は3382ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.31ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50530 -60 2103
日経225mini 50530 -65 41136
TOPIX先物 3382 -2.5 3821
JPX日経400先物 30550 -5 276
グロース指数先物 665 +0 238
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
株探ニュース