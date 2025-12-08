　8日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円安の5万530円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万581.94円に対しては51.94円安。出来高は2103枚となっている。

　TOPIX先物期近は3382ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.31ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50530　　　　　 -60　　　　2103
日経225mini 　　　　　　 50530　　　　　 -65　　　 41136
TOPIX先物 　　　　　　　　3382　　　　　-2.5　　　　3821
JPX日経400先物　　　　　 30550　　　　　　-5　　　　 276
グロース指数先物　　　　　 665　　　　　　+0　　　　 238
東証REIT指数先物　　売買不成立

