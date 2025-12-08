渋谷区でゴミのポイ捨て“2000円徴収”条例案提出 飲食店などでゴミ箱設置“義務化”も
人気の観光地で深刻化する“ゴミのポイ捨て”に自治体も頭を悩ませています。そんな中、渋谷区ではゴミをポイ捨てしたら2000円を徴収されるという罰則付きの条例案が出されました。その背景を取材しました。
◇
東京を代表する繁華街、渋谷が抱える“問題”。それは通りを歩くと見えてきます。
渋谷のそこかしこで見つかる「ポイ捨てゴミ」です。
飲食店に話を聞くと…。
飲食店 店員
「ひどいです。朝来て拾ってもまた増えます。迷惑です。何回も拾ってて、いたちごっこだから…」
毎日、頭を抱えているといいます。
■“ポイ捨て”した人に「過料」を…ゴミ箱設置の“義務化”も
「注意書き」はあるものの、コロナ禍以降、外国人観光客の増加に伴い、増えているという「ゴミのポイ捨て」。渋谷で話を聞いてみると──。
「朝とかめっちゃきたない。朝5時とか」
「においやばいです、激ヤバ。渋谷の街全体がごみによって腐ったにおいがする」
そこで、この現状に“待った”をかけようと、行政が動き出しています。
“ポイ捨て”に関する罰則付きの条例改正案を、区長自ら提出したのです。
具体的な内容は、次の通り。
まず“ポイ捨て”。街中でゴミをポイ捨てした人は、2万円以下の過料。実際、2000円が徴収されるといいます。
そしてもう一つが、ゴミ箱設置の義務化。繁華街にあるコンビニやカフェなどが対象で、応じない場合、5万円以下の過料が科されるということです。
■街の人「ゴミ箱作って」飲食店は「置かない方がいい」
区によりますと「ポイ捨てゴミ」の多くは、飲食料品の容器や包装ゴミ。ただゴミ箱を設置している飲食店は、全体の68％程度だといいます。
そこで、“自分のゴミは自分で持ち帰る”という意識に加え、“買った店のゴミ箱へ捨てる”とすることで、「ポイ捨てゴミ」を減らそうというのです。
街の人は…。
20代「ポイ捨てが多いので、意識して捨てないように心がけてほしい。（2000円罰則は）もう少し高くてもいいのかな」
専門学生「2000円とるんだったらゴミ箱つくったらいい。渋谷ってゴミ箱ないから、ゴミ箱つくってほしい」
先ほどの飲食店は、店と関係のないゴミが入れられることに不安も…。
飲食店 店員
「ゴミ箱は置かない方がいい。回収業者がフタしてもゴミが入れられちゃう」
改正条例案は可決されれば、来年4月1日から施行されるということです。
■「ミナミごみゼロカート」道頓堀で試験導入
また、外国人観光客の増加でポイ捨て問題に悩むのは、関西随一の繁華街も同じ。
大阪・ミナミ。食べ歩きのゴミなどがポイ捨てされていました。
そこで大阪市は、先週から“新たな対策”に乗り出すことに。
巡回作業員「缶こっちだ」
巡回作業員「ペットボトルここ入れて」
投じた費用は、およそ230万円。その名も「ミナミごみゼロカート」。
週末や祝日の観光客が多い時間帯に、道頓堀周辺を練り歩き、ゴミを集めるというのです。なんとも地道な対策ですが、カートをみつけゴミを捨てる観光客が続々。
アメリカから観光「日本を汚したくないので、もっとゴミ箱があるといい。すごくいい取り組みだと思います」オーバーツーリズムによる深刻なゴミ問題。新たな対策が解決の一手となるのでしょうか。