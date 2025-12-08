人気の観光地で深刻化する“ゴミのポイ捨て”に自治体も頭を悩ませています。そんな中、渋谷区ではゴミをポイ捨てしたら2000円を徴収されるという罰則付きの条例案が出されました。その背景を取材しました。

東京を代表する繁華街、渋谷が抱える“問題”。それは通りを歩くと見えてきます。

渋谷のそこかしこで見つかる「ポイ捨てゴミ」です。

飲食店に話を聞くと…。

飲食店 店員

「ひどいです。朝来て拾ってもまた増えます。迷惑です。何回も拾ってて、いたちごっこだから…」

毎日、頭を抱えているといいます。

■“ポイ捨て”した人に「過料」を…ゴミ箱設置の“義務化”も

「注意書き」はあるものの、コロナ禍以降、外国人観光客の増加に伴い、増えているという「ゴミのポイ捨て」。渋谷で話を聞いてみると──。

「朝とかめっちゃきたない。朝5時とか」

「においやばいです、激ヤバ。渋谷の街全体がごみによって腐ったにおいがする」

そこで、この現状に“待った”をかけようと、行政が動き出しています。

“ポイ捨て”に関する罰則付きの条例改正案を、区長自ら提出したのです。

具体的な内容は、次の通り。

まず“ポイ捨て”。街中でゴミをポイ捨てした人は、2万円以下の過料。実際、2000円が徴収されるといいます。

そしてもう一つが、ゴミ箱設置の義務化。繁華街にあるコンビニやカフェなどが対象で、応じない場合、5万円以下の過料が科されるということです。

■街の人「ゴミ箱作って」飲食店は「置かない方がいい」

区によりますと「ポイ捨てゴミ」の多くは、飲食料品の容器や包装ゴミ。ただゴミ箱を設置している飲食店は、全体の68％程度だといいます。

そこで、“自分のゴミは自分で持ち帰る”という意識に加え、“買った店のゴミ箱へ捨てる”とすることで、「ポイ捨てゴミ」を減らそうというのです。

街の人は…。

20代「ポイ捨てが多いので、意識して捨てないように心がけてほしい。（2000円罰則は）もう少し高くてもいいのかな」

専門学生「2000円とるんだったらゴミ箱つくったらいい。渋谷ってゴミ箱ないから、ゴミ箱つくってほしい」

先ほどの飲食店は、店と関係のないゴミが入れられることに不安も…。

飲食店 店員

「ゴミ箱は置かない方がいい。回収業者がフタしてもゴミが入れられちゃう」

改正条例案は可決されれば、来年4月1日から施行されるということです。

■「ミナミごみゼロカート」道頓堀で試験導入

また、外国人観光客の増加でポイ捨て問題に悩むのは、関西随一の繁華街も同じ。

大阪・ミナミ。食べ歩きのゴミなどがポイ捨てされていました。

そこで大阪市は、先週から“新たな対策”に乗り出すことに。

巡回作業員「缶こっちだ」

巡回作業員「ペットボトルここ入れて」

投じた費用は、およそ230万円。その名も「ミナミごみゼロカート」。

週末や祝日の観光客が多い時間帯に、道頓堀周辺を練り歩き、ゴミを集めるというのです。なんとも地道な対策ですが、カートをみつけゴミを捨てる観光客が続々。

アメリカから観光「日本を汚したくないので、もっとゴミ箱があるといい。すごくいい取り組みだと思います」

オーバーツーリズムによる深刻なゴミ問題。新たな対策が解決の一手となるのでしょうか。