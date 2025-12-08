女優の後藤久美子（51）が、8日放送のNHK「鶴瓶の家族に乾杯」（月曜後7・57）にゲスト出演し、息子とのコミュニケーションについて明かした。

21歳で当時F1ドライバーのジャン・アレジ氏と事実婚状態に。同氏との間に3人の子宝に恵まれた。

番組は2週連続出演の後編で、この日は落語家の笑福亭鶴瓶（73）とともに福岡県柳川市を訪れたほか、スタジオ出演もして思い出を語った。

街を練り歩いていると、マッサージやアロマの体験イベントに出くわした。ヘッドマッサージを施された後藤は「目が覚めました」と喜んでいた。

スタジオでは、マッサージをしてくれた女性が息子に施術をしている写真が紹介された。後藤は「このコミュニケーションのしかたはベストなやり方だと思いますよね。手の内に入っちゃっているわけで、安心感があって、信頼関係があって。普通だったらママに言いたくないことも、ポッと言っちゃいますよね」と感心した。

小野文恵アナウンサーからは「帰って、（息子に）やろうと思ってますか？」と振られた。すると後藤は「やってました」と告白。「向こうから言ってくるんで。“ママ、頭マッサージして”とか。“チッ、こっちが受けたいのに…”と思いながら」と毒舌で笑わせた。一方で「そうするとリラックスして、ポロっと（本音が出てくる）」とも打ち明けていた。