Hey! Say! JUMPの山田涼介さん（32）が、ソロとして初めてのアニメオープニング主題歌を担当することが発表されました。

山田さんがオープニング主題歌を担当するのは、のちに新選組となる男たちの生き様を描いたテレビアニメ『青のミブロ』の新シリーズ（読売テレビ・日本テレビ系にて12月20日より放送開始）。OP楽曲はRyosuke Yamada『Blue Noise』です。新選組への思いが深い山田さんが、多くのアイデアを盛り込み生み出されたロックテイストと、和の要素が混ざり合った楽曲になっているということです。

今回、ソロとして初めてアニメオープニング主題歌を担当した山田さんは、「『青のミブロ』のオープニング主題歌のお話をいただいた時、とにかくうれしかったです」とオファーを受けた時を振り返りました。

続けて「今回の曲、『Blue Noise』はRyosuke Yamadaとしては初めての、ロックとヒップホップの要素と和の要素を掛け合わせたすごく新しい曲になっています。歌詞は『青のミブロ』を意識し、世界観を忠実に落としこんだものになっています。さらに、疾走感のあるサウンドになっているので、『青のミブロ』の世界観になじむ曲になっていると思います」と楽曲について語りました。