デヴィ夫人（85）が主催する動物愛護のための「第27回 クリスマス チャリティ ガラ パーティー」が8日、東京・目黒のウェスティンホテル東京で行われた。

動物の生命の尊厳を守り、人と動物が共生できる社会の実現を目指して開催した。

最初のあいさつで「40年間の海外生活を終えて日本へ戻ってきた時、日本は動物に対しての愛の精神に欠け、意識と認識が非常に低いということに驚きました」と、日本が“動物愛護の発展途上国”だと指摘。

日本には現在、1000超の愛護団体があるとして「犬を保護するということがマキシマムなんです。それはなぜかと言いますと、日本では犬猫がまだ（法的には）器物としてしかなっていないから。何とかして動物保護を立法化しなきゃいけない」と訴えた。

国内での犬猫の食用禁止法制化を求め、今年7月の参院選で新党「12（ワンニャン）平和党」代表として国政に打って出ようとしたが、日本国籍が取得できなかったこともあり断念した経緯も説明。この日のイベントの趣旨に賛同して集まった人たちに「感謝したい」と続けた。

イベント内では杉本彩（57）が理事長を務める動物環境・福祉協会「Eva」、動物保護を目的に設立されたアニマルレフュージ関西（ARK）に寄付金の目録を贈った。

歌手なかにし陽子、石井苗子参院議員らも出席した。