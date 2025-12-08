れいわ新選組の第２回代表選が８日投開票され、山本太郎代表が再選した。

山本氏の任期満了に伴う代表選には山本氏のほか、八幡愛衆院議員、阪口直人衆院議員、ボランティアの青柳光亮氏、高校生の篠原一騎氏の５人が立候補した。

投票は４種類に分かれ、「れいわフレンズ」（１票相当）では山本氏が６８７６票、篠原氏が１３０７票、八幡氏が１５４３票、篠原氏が１３０７票、阪口氏が６４１票、青柳氏が１３９票で、最も得票した山本氏が１票を獲得した。

「れいわオーナーズ」（７票相当）では山本氏が３８６７票、八幡氏が７６３票、篠原氏４６７票、阪口氏が４４５票、青柳氏が９８票で、案分され、山本氏が４・８票、八幡氏が０・９５票、篠原氏が０・５８票、阪口氏が０・５６票、青柳氏が０・１３票となった。

「地方議員・首長予定候補者、政策委員・参院政策委員」（７票相当）では山本氏が３０票、八幡氏が１１票、阪口氏が１０票、篠原氏が８票、青柳氏が６票で、案分され、山本氏が３・２４票、八幡氏が１・１９票、阪口氏が１・０８票、篠原氏が０・７票、青柳氏が０・６５票となった。

「国会議員」（１５票）では山本氏が８票、八幡氏が３票、阪口氏が２票、篠原氏が１票、青柳氏が１票を獲得した。

合計（３０票）では山本氏が１７・０４票、八幡氏が５・１４票、阪口氏が３・６４票、篠原氏が２・４５票、青柳氏が１・７８票で、山本氏が過半数（１５票）を超えて、再選となった。

山本氏は「代表選をやるといって、手を上げるのは緊張感がある。不満があると考える人もいるかもしれないが、幅広い、深みのあるれいわで議論して、盛り上げていこうと手を上げてくださったと思う。もちろんワンチャン変わったろかという気持ちもあったと思う。仲間のみんながさらに活躍できるよう組織づくり、ネクストステージに向かって、代表として、旗を振っていきたい」と意気込んだ。