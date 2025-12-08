激アツコラボ、爆誕ーーーッッ！！【ファミマ】クールなパケがめじるし♡「新作スイーツ」

今年の【ファミリーマート】のクリスマスアンバサダーは、ダンス & ボーカルグループ「BE:FIRST（ビーファースト）」に決定！ 11/25（火）よりコラボ企画がスタートしました。今回は、12/2（火）より販売が始まった、メンバー監修の「コラボスイーツ」を紹介します。クールなブラックのパッケージが特徴です。

抹茶の苦みを堪能できそう「抹茶 & マスカルポーネのクレープ」

BE:FIRSTの最年少メンバーRYUHEIさんが監修したのは、抹茶のクレープ生地で抹茶ホイップ・マスカルポーネクリームを包んだ「抹茶 & マスカルポーネのクレープ」。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「抹茶の苦みをしっかり楽しめる」とのこと。片手でパクパク食べ進められるのも魅力的です。値段は\298（税込）。甘いものが苦手な人にもおすすめ。

ボリューミーが嬉しい！「ふわふわボンブケーキ キャラメル味」

高身長メンバーJUNONさん監修の「ふわふわボンブケーキ キャラメル味」。ボンブケーキとはドーム型のケーキのこと。キャラメル味のスポンジ生地で、キャラメルクリームをサンドしています。レポーターHaruさんによると「ふわふわで口福」「結構ボリューミーで食べ応えがありました」とのこと。\158（税込）とリーズナブルです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A